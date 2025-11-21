Xử phạt đối tượng xúc phạm lực lượng Công an ở Hà Nội

Ngày 21/11, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định xử phạt 1 trường hợp về hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín của tập thể cơ quan, tổ chức.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 13/11/2025, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Quảng Bị phát hiện 1 tài khoản facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín của lực lượng Công an. Công an xã Quảng Bị đã xác minh và làm việc với chủ tài khoản trên là N.T (SN 1988, trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, anh N.T thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Quảng Bị đã ra quyết định xử phạt hành chính N.T với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

