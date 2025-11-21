Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt đối tượng xúc phạm lực lượng Công an ở Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Quảng Bị phát hiện 1 tài khoản facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Gia Đạt

Ngày 21/11, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định xử phạt 1 trường hợp về hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín của tập thể cơ quan, tổ chức.

4.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 13/11/2025, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Quảng Bị phát hiện 1 tài khoản facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín của lực lượng Công an. Công an xã Quảng Bị đã xác minh và làm việc với chủ tài khoản trên là N.T (SN 1988, trú tại: xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, anh N.T thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Quảng Bị đã ra quyết định xử phạt hành chính N.T với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an #xúc phạm #Hà Nội #bình luận #xã Quảng Bị

Bài liên quan

Xã hội

Bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, một cá nhân ở Gia Lai bị xử phạt

Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính1 cá nhân về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook V.D của Đ.Q.V (trú tại phường Thống Nhất) bình luận dưới một bài viết “Công an bảo kê cho xe to vào phố mà”, về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 12/11 tại ngã tư đường Trần Phú- Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Nội dung bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an và gây tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

Xem chi tiết

Xã hội

Chiều con gái, cha bị ghi hình phạt 5 triệu đồng

Cho ô tô chạy vào làn đường không đúng quy định để chiều ý con gái muốn ghé mua đồ, bị người đi đường ghi hình, tài xế đã bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng. 

Chiều 20/11, làm việc với CSGT tại trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08 - Phòng CSGT, Công an TP HCM), ông P.Đ.Đ (SN 1970, ngụ TP HCM) đã ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm “Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định” và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt số tiền 5 triệu đồng.

phat.jpg
Ông Đ. làm việc tại CSGT Rạch Chiếc và thừa nhận hành vi vi phạm do muốn ghé cửa hàng mua đồ cho con.
Xem chi tiết

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người đàn ông ở xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an xã Đức Minh thông tin, đơn vị vừa xử phạt một công dân trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh mạng - Công an xã Đức Minh phát hiện bài viết từ một tài khoản Facebook “ẩn danh” đăng tải nội dung sai sự thật lên nhóm “Chợ Đức Thọ” về Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh) và cô giáo K.T. dạy tại trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới