Cô gái Việt nên duyên với chàng trai Nhật kém 8 tuổi sau lời tỏ tình đặc biệt

Từ một mẹ đơn thân sang Nhật làm việc, Thái Châu không ngờ tìm thấy hạnh phúc bên Hikaru - chàng quản lý kém cô 8 tuổi, luôn kiên trì theo đuổi.

Năm 2019, Thái Châu (sinh năm 1991, quê Nghệ An) sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh sau một lần đổ vỡ tình cảm. Khi đó, cô chỉ mong làm việc, tích lũy tiền để chăm lo cho con trai nhỏ.

Theo Znews, Châu gặp Hikaru (sinh năm 1999) khi anh vừa tốt nghiệp đại học và về công ty thực phẩm nơi cô làm việc với vị trí quản lý. Ban đầu, cả hai ở khác bộ phận nên hầu như không có nhiều tiếp xúc. Chỉ khi Hikaru chuyển sang làm cùng, họ mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.

Trong mắt Châu lúc ấy, Hikaru chỉ là "cậu em trai" kém mình 8 tuổi. "Tôi còn từng 'đẩy thuyền' anh với một số đồng nghiệp nữ tầm tuổi anh nữa. Nhưng khi đó, anh không có phản ứng gì nhiều", cô kể.

Sau đó, Hikaru chủ động giúp đỡ Châu trong công việc, xin số liên lạc rồi lấy lý do dạy tiếng Nhật để nhắn tin gần như mỗi ngày. Có hôm, anh còn nhờ cô ra ga đón vì lỡ chuyến tàu.

Ba tháng sau, Hikaru chính thức tỏ tình. Đến lúc đó, anh mới biết người mình thích hơn mình 8 tuổi nhưng vẫn kiên định theo đuổi. Trong khi Châu nhiều lần băn khoăn vì khoảng cách tuổi tác, Hikaru luôn khẳng định: "Với em, tuổi tác không quan trọng. Em thật lòng thương chị".

Có lần thấy Châu trò chuyện với một đồng nghiệp nam, Hikaru bật khóc vì ghen và nói: "Hãy cho anh 2 năm để chứng minh tình cảm của anh".

"Có lẽ đó là khoảnh khắc khiến tôi tin rằng anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này", Thái Châu nhớ lại.

Thời gian đầu hẹn hò, cả hai phải giữ kín mối quan hệ vì quy định của công ty không cho phép nhân viên yêu nhau. Những buổi hẹn hò đều phải tránh đồng nghiệp, còn sau giờ làm, họ thường cùng đạp chiếc xe cũ của Châu về nhà. Đến thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi đăng ký kết hôn và nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình.

Thái Châu và Hikaru từng hẹn hò kín tiếng vì quy định của công ty nơi cả hai cùng làm việc. Ảnh: Phụ Nữ Mới.

Theo Arttimes, dù kém vợ 8 tuổi, Hikaru luôn khiến Thái Châu cảm thấy anh là người chồng chín chắn và trách nhiệm.

Sau khi Châu nghỉ việc để chăm con gái, Hikaru trở thành trụ cột kinh tế nhưng chưa bao giờ xem việc chăm con hay nội trợ là trách nhiệm của vợ. Mỗi ngày tan làm, anh đều chủ động nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chơi cùng con để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Hikaru cũng học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình bên ngoại, giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý và luôn ủng hộ việc Châu gửi tiền về phụ giúp gia đình ở Việt Nam.

Không chỉ được chồng yêu thương, Châu còn cảm nhận sự quan tâm từ bố mẹ chồng. "Những điều rất nhỏ thôi nhưng khiến mình luôn cảm thấy được tôn trọng và thực sự là một thành viên trong gia đình", cô chia sẻ.

Thái Châu và Hikaru bên con gái Haru. Ảnh: Znews.

Là cặp đôi đến từ hai nền văn hóa, cả hai không tránh khỏi những khác biệt về ngôn ngữ và cách suy nghĩ. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi, họ luôn chọn cách ngồi lại lắng nghe nhau. "Theo mình, khác biệt văn hóa là điều bình thường. Quan trọng là cả hai đều tôn trọng nhau và cùng tìm cách giải quyết", Thái Châu nói.

Theo Phụ Nữ Mới, hiện Thái Châu và Hikaru sống cùng con gái Haru 2 tuổi trong căn hộ một phòng khách, ba phòng ngủ gần nhà bố mẹ chồng.

Nhờ công ty của Hikaru hỗ trợ một phần tiền thuê, mỗi tháng gia đình chỉ chi khoảng 20.000 yên (khoảng 3,3 triệu đồng). Dù từng nghĩ đến việc mua nhà, cả hai vẫn chọn thuê để thuận tiện nếu Hikaru chuyển công tác trong tương lai.

"Nhà này được công ty của chồng mình hỗ trợ tiền nhà nên mỗi tháng chỉ trả hơn 20.000 yên. Chồng mình cũng còn trẻ, sau này có chuyển công tác hay đi đâu thì lại vướng nhà. Ở thuê vừa tiết kiệm được chi phí, tiền dư đó mình để dành làm những việc khác", Châu chia sẻ.

Cô cho biết điều kiện kinh tế của bố mẹ chồng là của ông bà, còn gia đình nhỏ vẫn muốn tự gây dựng cuộc sống. Trên mạng xã hội, Châu chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, chăm con, đưa con đi chơi hay dạy Haru học song ngữ Việt - Nhật.

Bên cạnh những lời chúc phúc, cô cũng nhận không ít ý kiến trái chiều vì là mẹ đơn thân, lớn hơn chồng 8 tuổi và kết hôn với người Nhật. Trước những bình luận này, Châu bày tỏ: "Mình chưa bao giờ nghĩ phải cố trở thành một người khác để được ai đó yêu hay lựa chọn. Vì mình tin, một mối quan hệ muốn đi đường dài thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành".

Sắp tới, Thái Châu và Hikaru dự định đón con trai riêng của cô từ Việt Nam sang Nhật để cả gia đình đoàn tụ.

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