Năm học mới 2025-2026, kỳ vọng đổi mới giữa nhiều thách thức

Bước vào năm học mới, giáo dục đối mặt khó khăn về cơ sở vật chất và học thêm, dạy thêm, nhưng niềm tin đổi mới từ thầy trò và phụ huynh vẫn lớn.

Theo chia sẻ của các thầy cô và phụ huynh, năm học 2025-2026 mở ra với không ít kỳ vọng đổi mới: từ nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyển đổi số đến chính sách miễn học phí và hỗ trợ bán trú. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là cơ sở vật chất. Những trăn trở và kỳ vọng này đang đặt giáo dục trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ và thực chất hơn.

Thách thức lớn từ cơ sở vật chất hạn chế

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Duy Bỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Đại Mỗ cho biết, năm học 2025–2026, nhà trường có gần 2.000 học sinh theo học ở 45 lớp, trong đó khối 10 có 725 em.

Ông Nguyễn Duy Bỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Đại Mỗ phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Ông Bỉnh thẳng thắn nhìn nhận, so với một số trường khác, chất lượng đầu vào của trường chưa thật cao. Do trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện cho tuyển sinh với số lượng tối đa trong điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng tối thiểu để học sinh địa bàn được vào học trường công lập nhiều nhất. Đây là điều kiện rất may mắn cho học sinh, nhưng cũng là khó khăn, thách thức với nhà trường so với các trường điểm có đầu vào cao hơn.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực rèn luyện, học sinh của trường đã đạt kết quả đầu ra ấn tượng: giành nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm, cấp thành phố; và đặc biệt năm nay có nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học lớn với số điểm xuất sắc, từ 28 đến 29,5/30 điểm.

Ông Bỉnh chia sẻ thêm, thầy và trò nhà trường rất phấn khởi trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp giáo dục. Những nghị quyết, chính sách lớn được ban hành gần đây thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành dành cho thế hệ trẻ. Đây là nguồn động viên to lớn để đội ngũ giáo viên Đại Mỗ nỗ lực hơn nữa, giữ vững tâm huyết và trách nhiệm với nghề.

Cô giáo Lê Thị Hương Giang, Trường THPT Đại Mỗ và các trò cũ về dự lễ khai giảng, vinh danh những học sinh tiêu biểu đỗ đại học.

Nói về khó khăn, ông Bỉnh cho biết thách thức lớn nhất của nhà trường hiện nay nằm ở điều kiện cơ sở vật chất. Mặc dù được Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư, song các phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm, khu thể thao, sân chơi, bãi tập vẫn còn thiếu thốn; cơ sở vật chất để tổ chức học 2 buổi/ngày chưa đáp ứng đầy đủ. Trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy cũng còn hạn chế.

“Đây là bài toán khó mà chúng tôi đang từng bước khắc phục, bởi yêu cầu về chất lượng đầu vào, đầu ra và sự hội nhập với xu thế giáo dục thế giới ngày càng cao. Nhưng chính từ thách thức đó, thầy và trò Đại Mỗ càng quyết tâm đổi mới, sáng tạo hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra”, ông Bỉnh nhấn mạnh.

Người thầy trước áp lực kỳ vọng và trách nhiệm đổi mới

Cô Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Đại Mỗ khẳng định lại câu nói nổi tiếng của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela: “Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”.

Theo cô Huệ, ngành giáo dục luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội: vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, vừa phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, truyền bá văn hóa – tri thức, đồng thời định hình tư tưởng và đạo đức cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, người thầy mang trên vai trọng trách lớn lao trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả ấy.

Cô Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Đại Mỗ trong ngày khai trường.

Niềm kỳ vọng của phụ huynh và xã hội dành cho giáo viên ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi mỗi thầy cô không chỉ vững vàng về chuyên môn, mà còn phải là tấm gương về đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới và sáng tạo. Đặc biệt, trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới, giáo viên cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô Trần Thị Xuân, giáo viên Trường THCS Nam Trung Yên (Hà Nội), chủ nhiệm lớp 6A5, chia sẻ, cảm xúc đầu tiên khi trở lại trường là sự háo hức. “Sau kỳ nghỉ hè, tôi rất mong chờ được bắt đầu một năm học mới thật ý nghĩa. Tôi luôn mong muốn truyền đạt nhiều kiến thức cho học sinh, để cùng các con hướng tới một năm học thành công”, cô Xuân chia sẻ. Cô Trần Thị Xuân và các học trò náo nức trong ngày khai giảng. Theo cô Xuân, năm học 2025-2026 có nhiều điểm đổi mới. Với môn tiếng Anh, cô và các đồng nghiệp đã được tập huấn trong suốt kỳ nghỉ hè. Cô hy vọng những kiến thức và phương pháp mới này sẽ giúp học sinh tiếp thu hiệu quả hơn, đạt kết quả cao trong năm học mới.

Chính sách miễn học phí nhân văn, học thêm xuất phát từ nhu cầu thực tế

Từ năm học này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Riêng tại Hà Nội, thành phố còn triển khai cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, với mức 30.000 đồng/ngày cho vùng khó khăn và 20.000 đồng/ngày cho các vùng còn lại.

Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đánh giá, đây là chính sách rất nhân văn. Với học sinh ở thành phố, hoặc gia đình có điều kiện, tác động của chính sách này có thể chưa thật sự lớn. Tuy nhiên, với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng nông thôn, đây lại là sự hỗ trợ vô cùng thiết thực và ý nghĩa. “Chính sách ấy giúp các em bớt đi một gánh nặng, tiếp thêm niềm tin để các em yên tâm đến trường”, cô nhấn mạnh.

Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chia sẻ về vấn đề dạy thêm, học thêm, một chủ đề đang được xã hội quan tâm, cô Hương cho rằng dạy thêm xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều học sinh, nhất là những em cần củng cố kiến thức. “Điều quan trọng là việc học thêm phải xuất phát từ nhu cầu thực sự, hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Nếu được thực hiện đúng nghĩa, đó là điều tốt cho cả thầy và trò”, cô bày tỏ.

Năm học mới bắt đầu, cô Hương kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho những bứt phá trong đổi mới giáo dục, để mỗi thầy cô, mỗi học trò đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong hành trình học tập.

Video: Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc ngày Khai trường.