Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Nam Hà Lâm Hà: Gói thầu xây cống giao thông 1,99 tỷ đồng về tay Công ty Kim Nhan

Phòng Kinh tế xã Nam Hà Lâm Hà vừa chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Kim Nhan thực hiện gói thầu xây lắp công trình giao thông với tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,52%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới cống giao thông nông thôn thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà. Đây là công trình hạ tầng giao thông nông thôn loại B, cấp IV, hướng tới mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đồng và phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 18/5/2026, Trưởng phòng Trần Thị Ánh Hoa đã ký Quyết định số 36/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên. Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Kim Nhan. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 1.998.000.000 đồng, trong khi giá dự thầu và trúng thầu của doanh nghiệp đạt 1.987.633.562 đồng.

Thông qua quá trình thương thảo, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 10.366.438 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,52%. Hình thức hợp đồng được ký kết là trọn gói với thời gian triển khai thực hiện trong vòng 45 ngày. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được thông qua tại Quyết định số 27/QĐ-KT ngày 11/5/2026, cùng thời điểm UBND xã Nam Hà Lâm Hà ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã ký về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình.

Xét về mặt quy trình pháp lý, gói thầu xây lắp này có giá trị dự toán dưới 2.000.000.000 đồng, hoàn toàn phù hợp với hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15. Việc áp dụng cơ chế này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị thủ tục, hỗ trợ địa phương nhanh chóng triển khai xây dựng và bàn giao công trình theo đúng tiến độ mùa khô.

z7902388885281-a231e8bcd4389d28cbe4f79e2f1372a7.jpg
Quyết định số 36/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Kim Nhan (mã số thuế 5800656199, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 88, Quảng Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là một đơn vị có năng lực thực hiện dự án tập trung tại địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia và trúng 10/10 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 10.469.312.266 đồng.

Bình luận về hiệu quả kinh tế trong công tác chỉ định thầu cấp cơ sở, chuyên gia kinh tế đầu tư Đào Giang nhận định, việc cơ chế pháp luật cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các công trình quy mô nhỏ là giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho chủ đầu tư trong việc thương thảo giá nhằm tối ưu hóa dòng vốn công. Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, các đơn vị được giao quản lý vốn cần chủ động đàm phán với nhà thầu để đạt mức giảm giá tối ưu, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích nhà nước và khả năng huy động nguồn lực kinh tế tại địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và các dòng hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách hoặc đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai công trình. Cụ thể, đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công quy mô nhỏ, gói thầu xây lắp có giá trị không quá hai tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Mặc dù quy trình rút gọn giảm thiểu các bước thẩm định hồ sơ phức tạp, các cơ quan ban ngành vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu bên mời thầu được quy định rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tránh thất thoát và nâng cao hiệu quả đầu tư công tại các cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng Tư năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại các địa phương đã nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật tài khóa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chủ động thực hiện các biện pháp quản lý giá, tăng cường đàm phán, thương thảo tỷ lệ tiết kiệm đối với các gói thầu không qua đấu thầu rộng rãi.

Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05 tháng Năm năm 2026 của Bộ Tài chính cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc tối ưu hóa chi phí ngân sách. Theo đó, đối với các gói thầu chỉ định thầu, cơ quan chủ quản cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và năng lực của doanh nghiệp để đưa ra mức tiết kiệm phù hợp, đảm bảo công trình vừa đạt chất lượng kỹ thuật vừa tối ưu hóa giá trị gia tăng cho dòng vốn công ích. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tiến độ giải ngân và hiệu quả tiết kiệm tài chính là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị quản lý vốn đầu tư công.

#Chỉ định thầu rút gọn công trình giao thông #Quy trình pháp lý trong đầu tư công #Tiết kiệm ngân sách xây dựng #Quản lý vốn đầu tư công địa phương #Vai trò của doanh nghiệp trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Thiên Phú Thịnh – Phương Phương Thịnh trúng gói thầu cấp nước ở Đồng Nai

Gói thầu số 01 xây lắp mạng lưới cấp nước sạch xã Tân An trị giá hơn 5,5 tỷ đồng vừa tìm được đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật.

Minh bạch thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu tại Đồng Nai

Phòng Kinh tế xã Tân An, TP Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-PKT ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn các ấp 7, 8, 9, Bình Chánh, Bình Trung, Cây Xoài, Thái An (giai đoạn 2). Quyết định do Trưởng phòng Nguyễn Văn Tiệp ký, đánh dấu việc hoàn thành bước lựa chọn đơn vị thi công cho một dự án hạ tầng kỹ thuật cấp nước sạch có ý nghĩa dân sinh quan trọng trên địa bàn. Dự án này trước đó đã được UBND xã Tân An phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 do Chủ tịch Lê Anh Tuấn ký, thể hiện lộ trình đầu tư công chặt chẽ tại địa phương theo mô hình tổ chức hành chính mới.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã D'Ran: Chỉ định thầu công trình kè chống sạt lở tại thôn Lạc Bình

Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran vừa chỉ định thầu trọn gói gói thầu khắc phục kè sạt lở tại thôn Lạc Bình với trị giá hơn 1,164 tỷ đồng cho Công ty Trần Nguyên.

Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-VP ngày 19 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: Thi công công trình thuộc dự án Sửa chữa khắc phục kè chống sạt lở đường Số 1, Số 3 và Số 10 Thôn Lạc Bình. Quyết định do Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Long ký phê duyệt, lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trần Nguyên làm đơn vị thực hiện gói thầu với giá trị phê duyệt là 1.164.178.000 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng đối với gói thầu này là trọn gói, thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo cam kết được quy định cụ thể là 90 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Trước đó, vào ngày 15/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này tại Quyết định số 126/QĐ-VP. Giá gói thầu số 3 (Thi công công trình) được xác định 1.175.938.000 đồng. Như vậy, với giá chỉ định thầu đạt 1.164.178.000 đồng, giá trị giảm giá sau khi tiến hành thương thảo hợp đồng vào ngày 18/5/2026 chênh lệch 11.760.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ khoảng 1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đơn vị nào vừa được chỉ định gói thầu 1,69 tỷ tại xã Diên Điền?

Công ty Đông Phát vừa được chỉ định gói thầu giao thông nông thôn hơn 1,69 tỷ đồng tại xã Diên Điền với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 2%.

Thông tin công khai từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận UBND xã Diên Điền và Phòng Kinh tế xã Diên Điền vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình giao thông trên địa bàn. Việc triển khai dự án hạ tầng này nhằm hoàn thiện kết cấu giao thông cơ sở, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định số 146/QĐ-PKT ký duyệt vào ngày 15/05/2026 bởi Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền, kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường từ nhà bà Huỳnh Thị Nga đến nhà bà Lê Thị Nhỏ đã được phê duyệt. Đơn vị được lựa chọn giao thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Phát. Giá chỉ định thầu cho hạng mục xây lắp này là 1.694.776.000 đồng, với hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới