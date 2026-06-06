Nam Hà Lâm Hà: Gói thầu xây cống giao thông 1,99 tỷ đồng về tay Công ty Kim Nhan

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng mới cống giao thông nông thôn thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà Lâm Hà. Đây là công trình hạ tầng giao thông nông thôn loại B, cấp IV, hướng tới mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đồng và phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 18/5/2026, Trưởng phòng Trần Thị Ánh Hoa đã ký Quyết định số 36/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên. Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Kim Nhan. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 1.998.000.000 đồng, trong khi giá dự thầu và trúng thầu của doanh nghiệp đạt 1.987.633.562 đồng.

Thông qua quá trình thương thảo, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 10.366.438 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,52%. Hình thức hợp đồng được ký kết là trọn gói với thời gian triển khai thực hiện trong vòng 45 ngày. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được thông qua tại Quyết định số 27/QĐ-KT ngày 11/5/2026, cùng thời điểm UBND xã Nam Hà Lâm Hà ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã ký về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình.

Xét về mặt quy trình pháp lý, gói thầu xây lắp này có giá trị dự toán dưới 2.000.000.000 đồng, hoàn toàn phù hợp với hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15. Việc áp dụng cơ chế này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị thủ tục, hỗ trợ địa phương nhanh chóng triển khai xây dựng và bàn giao công trình theo đúng tiến độ mùa khô.

Quyết định số 36/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Kim Nhan (mã số thuế 5800656199, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 88, Quảng Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là một đơn vị có năng lực thực hiện dự án tập trung tại địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia và trúng 10/10 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 10.469.312.266 đồng.

Bình luận về hiệu quả kinh tế trong công tác chỉ định thầu cấp cơ sở, chuyên gia kinh tế đầu tư Đào Giang nhận định, việc cơ chế pháp luật cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các công trình quy mô nhỏ là giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho chủ đầu tư trong việc thương thảo giá nhằm tối ưu hóa dòng vốn công. Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, các đơn vị được giao quản lý vốn cần chủ động đàm phán với nhà thầu để đạt mức giảm giá tối ưu, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích nhà nước và khả năng huy động nguồn lực kinh tế tại địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và các dòng hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách hoặc đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai công trình. Cụ thể, đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công quy mô nhỏ, gói thầu xây lắp có giá trị không quá hai tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn. Mặc dù quy trình rút gọn giảm thiểu các bước thẩm định hồ sơ phức tạp, các cơ quan ban ngành vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu bên mời thầu được quy định rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tránh thất thoát và nâng cao hiệu quả đầu tư công tại các cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng Tư năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại các địa phương đã nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật tài khóa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chủ động thực hiện các biện pháp quản lý giá, tăng cường đàm phán, thương thảo tỷ lệ tiết kiệm đối với các gói thầu không qua đấu thầu rộng rãi. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05 tháng Năm năm 2026 của Bộ Tài chính cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc tối ưu hóa chi phí ngân sách. Theo đó, đối với các gói thầu chỉ định thầu, cơ quan chủ quản cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và năng lực của doanh nghiệp để đưa ra mức tiết kiệm phù hợp, đảm bảo công trình vừa đạt chất lượng kỹ thuật vừa tối ưu hóa giá trị gia tăng cho dòng vốn công ích. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tiến độ giải ngân và hiệu quả tiết kiệm tài chính là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị quản lý vốn đầu tư công.

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