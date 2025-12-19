Hà Nội

Bạn đọc

Năm 2025 của Thủy lợi 3: Trúng lớn trên "sân nhà", trượt thầu liên tiếp tại Lâm Đồng, Bắc Kạn [Kỳ 3]

Bên cạnh chuỗi thành tích trúng thầu ấn tượng, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều lần "thất bại" của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 khi tham gia đấu thầu tại các địa phương như Lâm Đồng, Long An, Bắc Kạn.

Hải Đăng

Năm 2025 chứng kiến sự hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 với hàng loạt gói thầu tham dự từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, bức tranh kết quả lại mang hai gam màu sáng - tối rõ rệt.

Liên tiếp trượt thầu khi "mang chuông đi đánh xứ người"

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, khi bước ra khỏi các địa bàn truyền thống (như Gia Lai, Khánh Hòa), tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này sụt giảm đáng kể.

Cụ thể, ngày 20/05/2025, tại Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 (với vai trò liên danh phụ) đã bị loại tại gói thầu "Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Próh..." do Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng mời thầu. Gói thầu này có sự cạnh tranh gay gắt khi có tới 5 nhà thầu khác cùng tham gia.

Trước đó, ngày 12/05/2025, nhà thầu này cũng nhận kết quả trượt thầu tại gói "Tư vấn khảo sát, lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước: An Mã, Tiên Lang..." do Ban QLDA ĐTXD công trình Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Bình mời thầu.

Tại Bắc Kạn, ngày 11/03/2025, tham vọng mở rộng thị trường phía Bắc của Thủy lợi 3 cũng không thành công khi trượt "Gói thầu số 14-BK" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn mời thầu.

Ngay cả tại khu vực miền Tây, ngày 07/02/2025, nhà thầu này cũng không vượt qua được sự cạnh tranh tại gói "Tư vấn khảo sát, lập BC NCKT" của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An.

Cần một môi trường cạnh tranh sòng phẳng

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 có tổng cộng 15 gói thầu bị trượt trong lịch sử tham gia, và một phần đáng kể trong số đó tập trung vào năm 2024-2025 tại các địa bàn mới. Điều này cho thấy, khi tham gia các sân chơi có tính cạnh tranh cao, nhiều đối thủ mạnh, lợi thế của nhà thầu này không còn "tuyệt đối" như tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Trao đổi về vấn đề minh bạch trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định mới nhất năm 2025 đều hướng tới việc xóa bỏ tình trạng 'nhà thầu ruột', 'thông thầu'. Việc một nhà thầu trúng 100% tại một số đơn vị nhưng lại trượt liên tục ở nơi khác là một chỉ dấu quan trọng. Nó đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự hay là sự phù hợp của các tiêu chí mời thầu tại các địa phương khác nhau".

Với gói thầu mới trúng tại Đồng Nai (Gói thầu số 01 - Núi Le) có giá trị 1,2 tỷ đồng nhưng giảm giá tới gần 22%, dư luận đang chờ đợi xem Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 sẽ thực hiện bài toán chất lượng ra sao để khẳng định vị thế của mình tại thị trường mới mẻ này.

Thủy lợi 3 #đấu thầu 2025 #thành công #thất bại #Lâm Đồng #Bắc Kạn

