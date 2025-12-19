Lâm Đồng: Liên danh Nam Bình - Kiến Việt trúng gói thầu nước sạch hơn 11,8 tỷ đồng

Vượt qua đối thủ bị loại vì đề xuất thiếu hàng trăm ca máy thi công, Liên danh Nam Bình - Kiến Việt đã trúng gói thầu xây lắp nước sạch tại huyện Hàm Thuận Nam với giá hơn 11,8 tỷ đồng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định số 633/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng).

Quyết định số 633/QĐ-TTN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình. Nguồn: MSC

Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam", được đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đối thủ "ngã ngựa" vì thiếu máy móc và nhầm địa điểm PCCC

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại N.I.D và Liên danh Gói thầu số 06 Tân Thuận - NBKV (Liên danh Công ty Cổ phần Nam Bình - Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 51/2025/BCĐT ngày 27/11/2025 của Công ty TNHH Sam BT (đơn vị tư vấn), Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại N.I.D đã bị đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật với những lỗi được Tổ chuyên gia nhận định là "bỏ sót nội dung" và "sai khác" nghiêm trọng.

Cụ thể, về giải pháp kỹ thuật, nhà thầu N.I.D đề xuất số lượng ca máy thi công thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và dự toán được duyệt. Đơn cử, với máy bơm nước Diezel 5CV, dự toán yêu cầu 142 ca nhưng nhà thầu chỉ đề xuất 18 ca. Tương tự, máy đầm đất cầm tay 70kg yêu cầu 269 ca, nhưng nhà thầu chỉ chào 16 ca. Sự thiếu hụt này được đánh giá là không đáp ứng nhu cầu cần thiết để thi công công trình.

Đáng chú ý, trong phần thuyết minh về tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ, nhà thầu N.I.D lại trình bày phương án lập tổ kỹ thuật tại các xã "Tân Kiều, xã Hưng Thạnh, xã Phú Hiệp...". Các địa danh này hoàn toàn không liên quan đến vị trí thực hiện gói thầu là xã Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam). Tổ chuyên gia đánh giá sai sót này cho thấy biện pháp thi công không phù hợp với đặc điểm và vị trí xây dựng của gói thầu.

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu của N.I.D còn thiếu biểu đồ huy động nhân sự đảm bảo an toàn giao thông và không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Sau khi đối thủ bị loại, Liên danh Công ty Cổ phần Nam Bình - Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt đã trúng thầu với giá 11.810.421.460 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 12.506.465.139 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,56%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Về thành viên liên danh, Công ty Cổ phần Nam Bình có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số A3 Khu Dân Cư Bến Lội, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2010, do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm người đại diện pháp luật. Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty Nam Bình đã tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 11 gói. Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận trúng gói thầu số 06 nêu trên. Trước đó, công ty thường xuyên trúng thầu tại địa bàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là các gói thầu do Ban quản lý Dự án huyện Tuy Phong mời thầu.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt, có địa chỉ tại N25 Nguyên Hồng, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng; do ông Lê Nhật Quang làm đại diện pháp luật. Đây là nhà thầu dày dạn kinh nghiệm với lịch sử tham gia 105 gói thầu, trúng 85 gói (tỷ lệ trúng thầu khoảng 81%).

Trong năm 2025, Công ty Kiến Việt hoạt động khá sôi nổi khi tham gia khoảng 16 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng ít nhất 6 gói. Ngoài gói thầu tại Lâm Đồng, doanh nghiệp này còn trúng nhiều gói thầu lớn khác như: Gói thầu số 12 xây lắp trường Tiểu học Thanh Hải (hơn 43 tỷ đồng); Gói thầu số 05 tuyến ống cấp nước thị trấn Võ Xu (hơn 29 tỷ đồng)... Đối tác "ruột" của đơn vị này có thể kể đến Ban Quản lý dự án 5 và các Ban quản lý dự án tại tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi về vấn đề nhà thầu bị loại do thiếu thiết bị và sai địa điểm thi công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu chào thiếu khối lượng thiết bị chủ yếu hoặc đưa ra biện pháp thi công sai lệch địa điểm là những sai sót cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành công trình. Bên mời thầu loại bỏ hồ sơ trong trường hợp này là đúng quy định để đảm bảo chất lượng dự án."

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng chia sẻ thêm: "Thực tế có tình trạng nhà thầu 'quân xanh' cố tình làm hồ sơ sơ sài, thiếu các điều kiện tiên quyết như máy móc, thiết bị hoặc copy-paste biện pháp thi công từ dự án khác dẫn đến sai địa điểm, nhằm mục đích trượt thầu 'hợp lệ' để nhường sân cho đơn vị khác. Tuy nhiên, để kết luận chính xác cần cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra kỹ lưỡng quy trình tổ chức đấu thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.