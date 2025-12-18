Đồng Nai: Toyota Biên Hòa "một mình một ngựa" gói thầu xe công tại Phường Biên Hòa

Tại gói thầu mua sắm ô tô cho UBND phường Biên Hòa (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập), Công ty TNHH Toyota Biên Hòa là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ tiết kiệm mang tính tượng trưng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/12/2025, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu: "Gói thầu số 1: Mua sắm ô tô 05 chỗ phục vụ công tác chung của UBND phường Biên Hòa".

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu IB2500569630, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, qua mạng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ mua sắm thiết bị đã giao dự toán cho đơn vị năm 2025.

Trước đó, ngày 04/12/2025, ông Dương Minh Sang, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa đã ký Quyết định số 142/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định này, giá gói thầu được phê duyệt là 780.000.000 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 15 ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu được công bố lúc 09:25 ngày 17/12/2025, sau thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đó là Công ty TNHH Toyota Biên Hòa (Mã định danh: vn3600453984).

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa dự thầu với giá 778.000.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt (780.000.000 đồng), mức giá dự thầu của doanh nghiệp này giảm được 2.000.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu nhỏ, chỉ khoảng 0,25%.

Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình xét thầu. Tuy nhiên, với vị thế là nhà thầu duy nhất tham dự, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực theo hồ sơ mời thầu, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đang đứng trước cơ hội rất lớn để "ẵm" gói thầu này. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự thường đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong công tác đấu thầu, cũng như khả năng tối ưu hóa ngân sách nhà nước khi tỷ lệ giảm giá không đáng kể.

Cần nói thêm, chủ đầu tư của gói thầu này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa là cơ quan thuộc đơn vị hành chính mới "phường Biên Hòa". Đây là phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa và Tân Vạn theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025 (có hiệu lực từ 01/7/2025).

"Cú nước rút" thần tốc cuối năm 2025

Việc Công ty TNHH Toyota Biên Hòa tham gia và chiếm ưu thế tại gói thầu nêu trên không phải là sự kiện đơn lẻ. Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đang có một "phong độ" cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn cuối năm 2025, đặc biệt là tháng 11 và tháng 12, với tần suất trúng thầu dày đặc tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Toyota Biên Hòa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Số A17, KP 5, Xa Lộ Hà Nội, Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Khương Bửu Hoàn.

Theo thống kê từ dữ liệu lịch sử đấu thầu, tính đến ngày 18/12/2025, nhà thầu này đã tham gia 44 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng thầu 34 gói. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12/2025, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đã liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại hàng loạt cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày, nhà thầu này đã ghi nhận chuỗi trúng thầu dồn dập:

Ngày 15/12/2025: Trúng gói thầu "Xe ô tô 7 chỗ" do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai mời thầu, giá trúng thầu 900.000.000 đồng.

Ngày 12/12/2025: Trúng liên tiếp 3 gói thầu tại các phường, xã. Bao gồm: Gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của UBND xã An Viễn (giá trúng 815.000.000 đồng); Gói thầu tại phường Long Hưng (giá trúng 825.000.000 đồng); Gói thầu tại phường Long Bình (giá trúng 825.000.000 đồng); và gói thầu tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai (giá trúng 815.000.000 đồng).

Ngày 11/12/2025: Trúng gói thầu mua sắm xe tại UBND xã Thanh Sơn với giá 823.000.000 đồng.

Ngày 09/12/2025: Trúng gói thầu tại UBND phường Trấn Biên với giá 833.000.000 đồng.

Ngày 05/12/2025: Trúng gói thầu Xe ô tô 7 chỗ do Công ty TNHH Một thành viên Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam mời thầu với giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 03/12/2025: Trúng liên tiếp 3 gói thầu khác tại Văn phòng HĐND&UBND xã Định Quán, Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Minh và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28/11/2025: Trúng gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Ngày 20/11/2025: Trúng gói thầu lớn "Mua sắm 03 xe ô tô" của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai với giá trúng thầu 4.989.000.000 đồng.

Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đã trở thành đối tác cung cấp xe công cho hàng loạt đơn vị từ cấp Tỉnh ủy, Sở ban ngành cho đến các phường, xã trên địa bàn. Điểm chung của các gói thầu này là Công ty TNHH Toyota Biên Hòa thường tham gia với vai trò độc lập và tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Đặc biệt, bên cạnh sự áp đảo về số lượng gói thầu trúng, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Toyota Biên Hòa với một số đơn vị tư vấn cũng là điểm đáng lưu ý. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này từng có quan hệ tham gia dự thầu với 17 bên mời thầu. Trong đó, tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim mời thầu, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đã tham gia 6 gói và trúng thầu tới 5 gói.

Chuyên gia nói gì về hiện tượng "một mình một chợ"?

Trao đổi về hiện tượng các gói thầu mua sắm tài sản công chỉ có một nhà thầu tham dự với giá trúng thầu sát giá dự toán, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm quy định pháp luật nếu quy trình mời thầu được thực hiện công khai, rộng rãi. Tuy nhiên, khi tình trạng này diễn ra phổ biến và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quá thấp, chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu xem có yếu tố hạn chế nhà thầu hay không. Mục tiêu của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, chứ không phải là hợp thức hóa quy trình cho một đơn vị định sẵn", chuyên gia Đào Giang chia sẻ.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu (Luật số 90/2025/QH15 và Luật số 57/2024/QH15).

Luật sư Vũ cho biết: "Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi mới nhất đã nhấn mạnh hơn nữa trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền và chủ đầu tư. Trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, pháp luật hiện hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống xem xét chấp thuận để mở thầu ngay hoặc gia hạn. Tuy nhiên, nếu việc gia hạn không thu hút thêm nhà thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả. Cơ quan chức năng khi thanh tra, kiểm tra sẽ đặc biệt lưu ý đến các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và tần suất trúng thầu dày đặc của một nhà thầu tại một địa phương để đảm bảo không có sự thông đồng hay ưu ái."

Quay trở lại với gói thầu tại UBND phường Biên Hòa, việc Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đang rộng cửa trúng thầu tiếp tục nối dài "thành tích" ấn tượng của doanh nghiệp này tại Đồng Nai. Dư luận và các cơ quan chức năng kỳ vọng quá trình chấm thầu sẽ diễn ra minh bạch, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn thực sự đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, xứng đáng với ngân sách nhà nước bỏ ra.

