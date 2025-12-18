Khánh Hòa: Công ty Thủy lợi 3 và tỷ lệ trúng thầu "bách phát bách trúng" tại nhiều chủ đầu tư [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 sở hữu một tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc, đạt mức tuyệt đối 100% tại nhiều Ban Quản lý dự án lớn ở Gia Lai, Khánh Hòa.

Nếu như tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 phải cạnh tranh bằng việc giảm giá sâu, thì tại một số địa phương khác, nhà thầu này lại thể hiện một phong độ "hủy diệt" với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

"Bách phát bách trúng" tại Gia Lai và Khánh Hòa

Phân tích lịch sử đấu thầu từ dữ liệu công khai cho thấy mối quan hệ đặc biệt hiệu quả giữa Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 và một số bên mời thầu.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu và trúng thầu cả 13 gói. Tỷ lệ trúng thầu là 100%, không trượt gói nào. Các gói thầu trúng tại đây rất đa dạng, từ tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế bản vẽ thi công. Điển hình như gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi" trúng tháng 6/2025 với giá trị hơn 5,6 tỷ đồng , hay gói thầu "Tư vấn điều tra, khảo sát..." trúng tháng 3/2025 với giá gần 500 triệu đồng.

Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 cũng thiết lập kỷ lục "đánh đâu thắng đó". Tham gia 10 gói thầu tại đơn vị này, nhà thầu trúng cả 10. Trong đó có những gói thầu giá trị lớn như gói số 15 (trúng năm 2019) giá trị hơn 9,6 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa, địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 cũng tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối 6 gói. Gần nhất là gói thầu "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" trúng vào tháng 3/2024.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng duy trì tỷ lệ trúng thầu 100% (5/5 gói) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Đối tác liên danh "hợp cạ"

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, ngoài năng lực tự thân, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 thường xuyên liên danh với các đối tác quen thuộc. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã từng liên danh với 27 nhà thầu khác nhau.

Trong đó, đối tác "ruột" phải kể đến Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung với 9 lần cùng liên danh và trúng thầu cả 9 lần . Kế đến là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi với 6 lần hợp tác và toàn thắng cả 6 .

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tuyệt đối tại các chủ đầu tư cụ thể trong thời gian dài là hiện tượng cần được phân tích kỹ dưới góc độ cạnh tranh. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM), Luật Đấu thầu sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu/nhóm nhà thầu quen thuộc tham gia thường xuyên là những tín hiệu cần các cơ quan quản lý nhà nước lưu tâm giám sát để đảm bảo minh bạch hóa thị trường mua sắm công.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

