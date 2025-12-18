Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Khánh Hòa: Công ty Thủy lợi 3 và tỷ lệ trúng thầu "bách phát bách trúng" tại nhiều chủ đầu tư [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 sở hữu một tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc, đạt mức tuyệt đối 100% tại nhiều Ban Quản lý dự án lớn ở Gia Lai, Khánh Hòa.

Hải Đăng

Nếu như tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 phải cạnh tranh bằng việc giảm giá sâu, thì tại một số địa phương khác, nhà thầu này lại thể hiện một phong độ "hủy diệt" với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

"Bách phát bách trúng" tại Gia Lai và Khánh Hòa

Phân tích lịch sử đấu thầu từ dữ liệu công khai cho thấy mối quan hệ đặc biệt hiệu quả giữa Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 và một số bên mời thầu.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu và trúng thầu cả 13 gói. Tỷ lệ trúng thầu là 100%, không trượt gói nào. Các gói thầu trúng tại đây rất đa dạng, từ tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế bản vẽ thi công. Điển hình như gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi" trúng tháng 6/2025 với giá trị hơn 5,6 tỷ đồng , hay gói thầu "Tư vấn điều tra, khảo sát..." trúng tháng 3/2025 với giá gần 500 triệu đồng.

Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 cũng thiết lập kỷ lục "đánh đâu thắng đó". Tham gia 10 gói thầu tại đơn vị này, nhà thầu trúng cả 10. Trong đó có những gói thầu giá trị lớn như gói số 15 (trúng năm 2019) giá trị hơn 9,6 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa, địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 cũng tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối 6 gói. Gần nhất là gói thầu "Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" trúng vào tháng 3/2024.

3-2971.jpg
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 cũng tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối 6 gói tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa

Ngoài ra, nhà thầu này cũng duy trì tỷ lệ trúng thầu 100% (5/5 gói) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Đối tác liên danh "hợp cạ"

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, ngoài năng lực tự thân, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 thường xuyên liên danh với các đối tác quen thuộc. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã từng liên danh với 27 nhà thầu khác nhau.

Trong đó, đối tác "ruột" phải kể đến Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung với 9 lần cùng liên danh và trúng thầu cả 9 lần . Kế đến là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi với 6 lần hợp tác và toàn thắng cả 6 .

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tuyệt đối tại các chủ đầu tư cụ thể trong thời gian dài là hiện tượng cần được phân tích kỹ dưới góc độ cạnh tranh. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM), Luật Đấu thầu sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu/nhóm nhà thầu quen thuộc tham gia thường xuyên là những tín hiệu cần các cơ quan quản lý nhà nước lưu tâm giám sát để đảm bảo minh bạch hóa thị trường mua sắm công.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

[Kỳ 3] Năm 2025 của Thủy lợi 3: Trúng lớn trên "sân nhà", trượt thầu liên tiếp tại Lâm Đồng, Bắc Kạn

#Thủy lợi 3 #đấu thầu #trúng thầu #Khánh Hòa #Gia Lai #nông nghiệp

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Nai: Liên danh Thủy lợi 3 trúng gói thầu kiểm định đập Núi Le, tiết kiệm ngân sách lớn [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 vừa trúng gói thầu kiểm định an toàn đập Núi Le với giá trị 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng, đặt ra bài toán giám sát chất lượng cho chủ đầu tư.

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Núi Le huyện Xuân Lộc". Đây là dự án quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Gói thầu tiền tỷ và mức giảm giá đáng chú ý

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Chi cục Thủy lợi An Giang: 3 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 2,28%

Chi cục Thủy lợi An Giang vừa chọn Công ty Thái Hưng Thịnh thực hiện gói thầu 2,7 tỷ đồng. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,28%.

Chi cục Thủy lợi An Giang (Chủ đầu tư) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" (Mã TBMT: IB2500386590-00). Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,28%.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án "Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" , sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp (nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi). Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

2 tháng Cường Nam trúng 3 gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch Tây Ninh

Trong vòng 2 tháng, công ty Cường Nam trúng 3 gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch (Tây Ninh). Có đến 2/3 gói thầu, công ty được chỉ định.

Với lịch sử trúng thầu ấn tượng và tổng giá trị gói thầu lên đến hàng chục tỷ đồng, Công ty TNHH Cường Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi liên tiếp trúng ba gói thầu tại Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch, củng cố sự hiện diện mạnh mẽ tại tỉnh Long An (cũ) nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Công ty TNHH Cường Nam (có địa chỉ tại Xã Đức Lập, Tây Ninh) đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực đấu thầu công với thành tích đáng nể. Theo dữ liệu, công ty đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu và trúng 21 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới 30.271.536.275 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 16.735.900.466 đồng (1.955.474.478 là các gói chỉ định thầu) và liên danh là 13.535.635.809 đồng. Điều này cho thấy năng lực độc lập vững vàng cũng như khả năng hợp tác hiệu quả của công ty.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.