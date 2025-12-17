Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đồng Nai: Liên danh Thủy lợi 3 trúng gói thầu kiểm định đập Núi Le, tiết kiệm ngân sách lớn [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 vừa trúng gói thầu kiểm định an toàn đập Núi Le với giá trị 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng, đặt ra bài toán giám sát chất lượng cho chủ đầu tư.

Hải Đăng

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Núi Le huyện Xuân Lộc". Đây là dự án quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Gói thầu tiền tỷ và mức giảm giá đáng chú ý

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 09:19 ngày 11/11/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu đã chính thức được công bố. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Núi Le, với thành viên đứng đầu là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (có địa chỉ tại Khánh Hòa).

2.jpg
Ảnh minh họa

Dữ liệu cho thấy, giá trúng thầu được phê duyệt là 1.200.000.000 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi. So với giá dự toán gói thầu là hơn 1,53 tỷ đồng, mức giá 1,2 tỷ đồng mà liên danh này trúng thầu đã giúp tiết kiệm một khoản ngân sách đáng kể (ước tính tỷ lệ tiết kiệm khoảng 21,9%).

Trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi, việc giảm giá sâu trên 20% là một tín hiệu tích cực về mặt kinh tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng thường đặt câu hỏi về tính khả thi khi triển khai thực tế. Kiểm định an toàn đập là công việc đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, máy móc chuyên dụng và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Việc giảm giá sâu buộc nhà thầu phải tối ưu hóa chi phí cực đại, điều này đặt ra áp lực lớn lên vai trò giám sát của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai để đảm bảo "tiền nào của nấy".

Nhà thầu từ Khánh Hòa với hồ sơ dày dặn

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (được cấp mã số thuế 4200659742 từ năm 2006) là một nhà thầu có thâm niên. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 30 Trịnh Phong, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và do ông Nguyễn Hữu Cường làm người đại diện pháp luật.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 99 gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được công bố trúng thầu 82 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 354 tỷ đồng.

Tại gói thầu ở Đồng Nai nói trên, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 tham gia với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh. Đây cũng là gói thầu hiếm hoi tại địa bàn Đồng Nai mà nhà thầu này ghi nhận kết quả trúng thầu trong thời gian gần đây, đánh dấu sự mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài khu vực "sân nhà" quen thuộc ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang siết chặt quy định về năng lực và kinh nghiệm, việc một nhà thầu ngoại tỉnh vượt qua các rào cản để trúng thầu với giá cạnh tranh là điều đáng ghi nhận, song cũng cần sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và cơ quan chức năng.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

[Kỳ 2] Khánh Hòa: Công ty Thủy lợi 3 và tỷ lệ trúng thầu "bách phát bách trúng" tại nhiều chủ đầu tư

#Thủy lợi 3 #kiểm định đập #Núi Le #đấu thầu #tiết kiệm ngân sách #xây dựng thủy lợi

Bài liên quan

Bạn đọc

Cấp nước Thủ Đức chỉ định gói thầu 1,7 tỷ cho Xây dựng Nam Khang

Ngày 8/12, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Xây dựng Nam Khang trúng gói thầu cung cấp vật tư với giá 1,7 tỷ đồng, tiết kiệm 6,99%.

Gói thầu trên thuộc dự án sửa chữa tuyến ống cấp nước đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành nằm trong phạm vi công trình Cải tạo hê thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư). Dự án do Công ty CP Cấp nước Thủ Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,97 tỷ đồng thực hiện tại phường Linh Xuân, TP HCM.

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu: Cải tạo và xây mới tuyến ống cấp nước đồng bộ với hệ thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức, nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án hạ tầng chính.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hà Tĩnh: Công ty Thế Gia "một mình một ngựa" trúng gói thầu BIM tiền tỷ

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia đã dễ dàng trúng gói thầu tư vấn hơn 1,1 tỷ đồng tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh.

Ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, sử dụng vốn vay OCR của ADB và vốn đối ứng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: Công ty Xuân Bình trúng gói thầu hơn 41 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách tiền tỷ

Trúng gói thầu thi công hạ tầng cửa khẩu Mộc Rá với giá hơn 41 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 6 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuân Bình tiếp tục ghi dấu ấn tại thị trường xây lắp tỉnh Đồng Tháp trong năm 2025.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 01/12/2025, ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 165/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18 (ĐC): Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc cửa khẩu Mộc Rá (bao gồm chi phí dự phòng 5%). Gói thầu này thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3).

qd1-9466.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.