Đồng Nai: Liên danh Thủy lợi 3 trúng gói thầu kiểm định đập Núi Le, tiết kiệm ngân sách lớn [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 vừa trúng gói thầu kiểm định an toàn đập Núi Le với giá trị 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng, đặt ra bài toán giám sát chất lượng cho chủ đầu tư.

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01 (tư vấn) Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Núi Le huyện Xuân Lộc". Đây là dự án quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Gói thầu tiền tỷ và mức giảm giá đáng chú ý

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 09:19 ngày 11/11/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu đã chính thức được công bố. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Núi Le, với thành viên đứng đầu là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (có địa chỉ tại Khánh Hòa).

Dữ liệu cho thấy, giá trúng thầu được phê duyệt là 1.200.000.000 đồng. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi. So với giá dự toán gói thầu là hơn 1,53 tỷ đồng, mức giá 1,2 tỷ đồng mà liên danh này trúng thầu đã giúp tiết kiệm một khoản ngân sách đáng kể (ước tính tỷ lệ tiết kiệm khoảng 21,9%).

Trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi, việc giảm giá sâu trên 20% là một tín hiệu tích cực về mặt kinh tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng thường đặt câu hỏi về tính khả thi khi triển khai thực tế. Kiểm định an toàn đập là công việc đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, máy móc chuyên dụng và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Việc giảm giá sâu buộc nhà thầu phải tối ưu hóa chi phí cực đại, điều này đặt ra áp lực lớn lên vai trò giám sát của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai để đảm bảo "tiền nào của nấy".

Nhà thầu từ Khánh Hòa với hồ sơ dày dặn

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (được cấp mã số thuế 4200659742 từ năm 2006) là một nhà thầu có thâm niên. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 30 Trịnh Phong, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và do ông Nguyễn Hữu Cường làm người đại diện pháp luật.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 99 gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, đơn vị đã được công bố trúng thầu 82 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 354 tỷ đồng.

Tại gói thầu ở Đồng Nai nói trên, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 tham gia với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh. Đây cũng là gói thầu hiếm hoi tại địa bàn Đồng Nai mà nhà thầu này ghi nhận kết quả trúng thầu trong thời gian gần đây, đánh dấu sự mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài khu vực "sân nhà" quen thuộc ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang siết chặt quy định về năng lực và kinh nghiệm, việc một nhà thầu ngoại tỉnh vượt qua các rào cản để trúng thầu với giá cạnh tranh là điều đáng ghi nhận, song cũng cần sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và cơ quan chức năng.

