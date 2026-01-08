Hà Nội

Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng “gái ba con” với bikini quyến rũ

Giải trí

Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng “gái ba con” với bikini quyến rũ

Loạt ảnh diện bikini mới đây của Phương Trinh Jolie nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vóc dáng săn chắc. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh mới nhất chụp tại bãi biển ngập nắng, Phương Trinh Jolie lựa chọn bikini hai mảnh với họa tiết hoa nhí và gam màu nhẹ nhàng.

Thiết kế đơn giản nhưng vừa vặn giúp cô tôn lên đường cong cơ thể gọn gàng, khỏe khoắn.

Dưới ánh nắng tự nhiên, làn da nâu mịn màng cùng nụ cười tươi tắn càng khiến tổng thể hình ảnh của Phương Trinh Jolie thêm phần cuốn hút.

Điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Phương Trinh Jolie là sự ưu ái dành cho những gam màu tối giản như đen, trắng, nude hay pastel dịu nhẹ. Chính sự tinh gọn này không chỉ mang đến cảm giác sang trọng mà còn làm nổi bật vóc dáng săn chắc và thần thái quyến rũ rất riêng của cô.

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho vóc dáng “gái ba con” của Phương Trinh Jolie.

Qua từng khung hình, có thể thấy cô sở hữu thân hình khỏe mạnh, vòng eo thon gọn và phong thái tự tin hiếm có.

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Phương Trinh Jolie vẫn sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng, vòng eo không chút mỡ thừa.

Để giữ gìn sắc vóc như hiện tại, bà xã Lý Bình kết thân với bộ môn yoga lâu năm. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe hình tập yoga ở những tư thế cực khó sau bao năm kiên trì tập luyện.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, là một ca sĩ - diễn viên hoạt động khá sôi nổi trong showbiz Việt. Cô từng gây ấn tượng với các MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You,…, đồng thời tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Bò Cạp Tím, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Hoa Phù Dung, Kẻ Thù Giấu Mặt.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã kết hôn vào tháng 4/2022. Trước khi có tổ ấm viên mãn như hiện tại, Phương Trinh Jolie từng trải qua quãng thời gian dài làm mẹ đơn thân. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie

Ngọc Mai (Tổng hợp)
