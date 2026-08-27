Thỏa thuận tiềm năng Iran - Oman cấm tàu quân sự đi qua eo biển Hormuz?

Quan chức Iran cho biết, theo một thỏa thuận mà nước này đang đàm phán với Oman, Iran sẽ không cho phép các tàu quân sự đi qua eo biển Hormuz.

AP dẫn lời quan chức Iran cho hay, Iran và Oman đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng về việc quản lý giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, theo đó sẽ cấm các tàu quân sự đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Một số tàu ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết thêm trên truyền hình nhà nước tối 25/8, theo thỏa thuận tiềm năng, khi di chuyển vào Vịnh Ba Tư, tàu thuyền sẽ đi qua vùng biển của Iran, còn hướng ra sẽ đi một phần qua vùng biển của Oman và một phần qua vùng biển của Iran.

Ông Kazem Gharibabadi nói rằng các tuyến đường này chỉ là tạm thời. Iran và Oman sẽ thảo luận về một kế hoạch giao thông hàng hải lâu dài trong vòng 30 đến 60 ngày.

Trong diễn biến liên quan, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dự kiến ​​sẽ đến Tehran vào ngày 27/8 để hội đàm với các quan chức Iran về “các biện pháp giảm căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại”.

Phát ngôn viên Majed Al Ansari nói rằng các cuộc thảo luận, được Tehran xác nhận, cũng sẽ đề cập đến “quyền tự do hàng hải” ở eo biển Hormuz và sự cần thiết phải khôi phục lại hiện trạng trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

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