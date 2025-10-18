Mỹ phá hủy 'tàu ngầm chở ma túy' ở vùng biển Caribe

Theo RT, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra vào ngày 17/10, sau khi Mỹ tấn công ít nhất 5 tàu bị cáo buộc chở ma túy, do các băng đảng có trụ sở tại Venezuela điều hành, kể từ tháng 9.

"Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm, và đó là một tàu ngầm chở ma túy được chế tạo chuyên dụng để vận chuyển một lượng lớn ma túy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Trump trước đó xác nhận rằng ông đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela, nhưng từ chối tiết lộ liệu mục tiêu của họ có phải là lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hay không. Mỹ cáo buộc chính phủ của ông Maduro tiếp tay cho "những kẻ khủng bố ma túy".

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Venezuela trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, và gần đây treo thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết tội nhà lãnh đạo Venezuela Maduro.

Trong khi đó, chính phủ Venezuela phủ nhận việc có liên hệ với các băng đảng ma túy và tuyên bố sẽ đẩy lùi mọi cuộc "xâm lược".

Trong diễn biến liên quan, ABC News dẫn lời hai quan chức am hiểu những kế hoạch quân sự của chính phủ Venezuela ngày 17/10 cho biết, nước này đã thiết lập khoảng 284 trận tuyến trên bộ và trên biển để đề phòng kịch bản xung đột nổ ra với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Một du thuyền bốc cháy và chìm gần đảo Ibiza

Nguồn video: Daily Mail/X