Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ phá hủy 'tàu ngầm chở ma túy' ở vùng biển Caribe

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Quân đội Mỹ đã phá hủy một tàu ngầm bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe.

An An (Theo RT)

Theo RT, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra vào ngày 17/10, sau khi Mỹ tấn công ít nhất 5 tàu bị cáo buộc chở ma túy, do các băng đảng có trụ sở tại Venezuela điều hành, kể từ tháng 9.

"Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm, và đó là một tàu ngầm chở ma túy được chế tạo chuyên dụng để vận chuyển một lượng lớn ma túy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

untitled-9467.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Tổng thống Trump trước đó xác nhận rằng ông đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela, nhưng từ chối tiết lộ liệu mục tiêu của họ có phải là lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro hay không. Mỹ cáo buộc chính phủ của ông Maduro tiếp tay cho "những kẻ khủng bố ma túy".

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Venezuela trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, và gần đây treo thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết tội nhà lãnh đạo Venezuela Maduro.

Trong khi đó, chính phủ Venezuela phủ nhận việc có liên hệ với các băng đảng ma túy và tuyên bố sẽ đẩy lùi mọi cuộc "xâm lược".

Trong diễn biến liên quan, ABC News dẫn lời hai quan chức am hiểu những kế hoạch quân sự của chính phủ Venezuela ngày 17/10 cho biết, nước này đã thiết lập khoảng 284 trận tuyến trên bộ và trên biển để đề phòng kịch bản xung đột nổ ra với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Một du thuyền bốc cháy và chìm gần đảo Ibiza

Nguồn video: Daily Mail/X

#Chiến dịch chống ma túy vùng Caribe #Quan hệ Mỹ-Venezuela căng thẳng #Hoạt động bí mật của CIA tại Venezuela #mỹ phá hủy tàu ngầm chở ma túy #mỹ tấn công tàu chở ma túy #venezuela

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu chở ma túy từ Venezuela, 3 người chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai trong vòng hai tuần nhằm vào tàu chở ma túy được cho là từ Venezuela.

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Trump ngày 15/9 nói rằng Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai trong hai tuần nhằm vào một tàu chở ma túy được cho là từ Venezuela, khiến 3 người đàn ông trên tàu thiệt mạng ở vùng biển quốc tế.

"Sáng 15/9, theo lệnh của tôi, lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các băng đảng buôn ma túy bạo lực và những kẻ buôn ma túy đã được xác định trong khu vực trách nhiệm của lực lượng SOUTHCOM", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Trump lên tiếng việc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy từ Venezuela

Tổng thống Trump nói rằng cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà ông cho là chở ma túy từ Venezuela là hành động "tử tế" giúp cứu sống hàng nghìn người ở nước Mỹ.

Theo RT, Tổng thống Donald Trump ngày 6/10 mô tả cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu do các băng đảng ma túy điều hành ngoài khơi Venezuela là "hành động tử tế", giúp cứu sống hàng nghìn người ở Mỹ bằng cách chặn dòng ma túy chảy vào đất nước.

Được biết, Mỹ đã phá hủy ít nhất 4 tàu bị cho là chở ma túy trên vùng biển quốc tế kể từ tháng 9 trong khi ông Trump tiếp tục cáo buộc Chính phủ Venezuela sử dụng những "kẻ khủng bố ma túy" để buôn lậu ma túy vào nước Mỹ.

Xem chi tiết

Thế giới

Châu Âu lên án Israel chặn tàu chở hàng viện trợ tới Gaza

Nhiều nước Châu Âu kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu chở hàng viện trợ tới Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 1/10, nhiều quốc gia Châu Âu đã lên án Israel sau khi nước này chặn nhiều tàu chở hàng viện trợ nhân đạo thuộc đội tàu Global Sumud Flotilla (GSF) trên Địa Trung Hải và đưa những người trên tàu đến một cảng của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto lên án "một cách mạnh mẽ nhất" hành động của Israel vì trên tàu có công dân Italy. Ông đã cho phép một đơn vị Hải quân Italy can thiệp ngay lập tức, và lực lượng này đang trên đường tới khu vực để thực hiện các hoạt động cứu hộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới