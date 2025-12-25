Hà Nội

Thế giới

Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, 4 người thiệt mạng

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích trong vụ tai nạn tại một mỏ than ở Tây Nam Trung Quốc.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Daying ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào khoảng 20h10 tối 24/12 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể trong khi 3 người khác vẫn mất tích.

"Công tác cứu hộ tích cực được tiến hành và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra", nguồn tin cho biết, nói thêm rằng đây có thể là một vụ nổ khí than trong hầm mỏ.

mo1.png
Ảnh minh họa: AA.

Trước đó, vào tháng 5/2025, một vụ sập mỏ than xảy ra tại Wanyuan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến 4 người thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Changshi'er khiến 4 người mất tích. Sau đó, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy", Tân Hoa Xã đưa tin. Những người chịu trách nhiệm về vụ sập mỏ than này khi đó đã bị bắt giữ.

Tháng 8/2024, một vụ tai nạn mỏ than khác xảy ra ở Wutongqiao, Lạc Sơn, Tứ Xuyên, khiến 8 công nhân bị mắc kẹt.

"8 công nhân bị mắc kẹt khi đang làm công việc bịt kín giếng thông gió tại mỏ than ở Wutongqiao. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành. 7 người được xác nhận thiệt mạng và 1 người mất tích", nguồn tin cho hay.

