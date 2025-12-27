Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo Syria, hàng chục người thương vong

Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Imam Ali ibn Abi Talib nằm ở Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, trong giờ cầu nguyện vào ngày 26/12. Nhà thờ này nằm trong khu vực Wadi al-Dhahab, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Alawite.

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ đánh bom.

Lực lượng an ninh Syria kiểm tra thiệt hại sau vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Imam Ali bin Abi Talib ở khu vực Wadi al-Dhahab thuộc thành phố Homs, Syria, ngày 26/12. Ảnh: AP.

Những hình ảnh do hãng thông tấn nhà nước Syria SANA công bố cho thấy nhiều lỗ thủng trên tường, cửa sổ vỡ nát và thiệt hại do hỏa hoạn,... Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin an ninh cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị nổ đã được đặt bên trong nhà thờ Hồi giáo này.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Syria thông tin, các nhà chức trách đang truy tìm thủ phạm và một vòng vây an ninh đã được thiết lập xung quanh tòa nhà.

Một nhóm tự xưng là Saraya Ansar al-Sunna đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram.

Nhóm này trước đó từng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công tự sát hồi tháng 6, trong đó một tay súng đã nổ súng rồi kích nổ đai bom bên trong một nhà thờ ở Dweil'a, ngoại ô Damascus, khiến 25 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giao tranh ở Syria khiến hơn 1.000 người thiệt mạng hồi tháng 3/2025