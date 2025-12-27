Hà Nội

Thế giới

Ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Trump cuối tuần này?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 26/12 cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump tại Florida vào cuối tuần này. Trong cuộc hội đàm dự kiến vào ngày 28/12, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm rằng kế hoạch 20 điểm đang được thảo luận "đã hoàn thành khoảng 90%".

"Một thỏa thuận kinh tế cũng sẽ được thảo luận", ông Zelensky nói.

ap25344390158357.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong cuộc gặp với ông Trump sắp tới, phía Ukraine cũng sẽ nêu ra "các vấn đề lãnh thổ". Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ phần lãnh thổ còn lại mà nước này vẫn đang kiểm soát ở vùng Donbass, song Kiev bác bỏ.

Cuộc gặp được công bố là diễn biến mới nhất trong nỗ lực ngoại giao sâu rộng do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 4 năm, nhưng nỗ lực này đối diện với những yêu cầu trái ngược từ Moscow và Kiev.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo này hôm 25/12 nói rằng ông đã có một "cuộc trò chuyện tốt đẹp" với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 26/12 rằng Điện Kremlin đã liên lạc với các đại diện của Mỹ kể từ khi Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, gặp Đặc phái viên Mỹ tại Florida gần đây.

"Hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại", ông Peskov nói.

Hôm 23/12, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút quân khỏi khu vực công nghiệp trọng điểm phía đông Ukraine như một phần của kế hoạch chấm dứt xung đột, nếu Nga cũng rút quân và khu vực này trở thành vùng phi quân sự được lực lượng quốc tế giám sát.

Mặc dù phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 25/12 cho biết đã có "tiến triển chậm nhưng ổn định" trong các cuộc đàm phán hòa bình, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đồng ý rút quân khỏi vùng đất họ đang kiểm soát.

