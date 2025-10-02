Châu Âu lên án Israel chặn tàu chở hàng viện trợ tới Gaza

Nhiều nước Châu Âu kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu chở hàng viện trợ tới Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 1/10, nhiều quốc gia Châu Âu đã lên án Israel sau khi nước này chặn nhiều tàu chở hàng viện trợ nhân đạo thuộc đội tàu Global Sumud Flotilla (GSF) trên Địa Trung Hải và đưa những người trên tàu đến một cảng của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto lên án "một cách mạnh mẽ nhất" hành động của Israel vì trên tàu có công dân Italy. Ông đã cho phép một đơn vị Hải quân Italy can thiệp ngay lập tức, và lực lượng này đang trên đường tới khu vực để thực hiện các hoạt động cứu hộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto. Ảnh: AA.

Chính quyền Bồ Đào Nha xác nhận rằng 3 công dân, bao gồm một nghị sĩ, đã bị "bắt giữ" trên thuyền. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cam kết sẽ cung cấp "hỗ trợ lãnh sự toàn diện" thông qua Đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv để đảm bảo quyền lợi cho các công dân và giúp họ trở về an toàn.

Pháp và Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan ngại, kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân các nước, đảm bảo quyền được bảo vệ lãnh sự và cho phép họ sớm hồi hương.

Tối 1/10, đội tàu GSF đã lên án "hành vi xâm phạm" của Quân đội Israel, nhấn mạnh rằng tàu Florida đã bị "cố tình đâm trên biển", trong khi tàu Yulara, Meteque và các tàu khác bị phun vòi rồng.

"Dù các thành viên trên tàu không bị thương, những cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào tàu chở hàng viện trợ nhân đạo không vũ trang đã cấu thành tội ác chiến tranh", đội tàu GSF viết trên Telegram.

