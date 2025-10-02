Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Châu Âu lên án Israel chặn tàu chở hàng viện trợ tới Gaza

Nhiều nước Châu Âu kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu chở hàng viện trợ tới Gaza.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã ngày 1/10, nhiều quốc gia Châu Âu đã lên án Israel sau khi nước này chặn nhiều tàu chở hàng viện trợ nhân đạo thuộc đội tàu Global Sumud Flotilla (GSF) trên Địa Trung Hải và đưa những người trên tàu đến một cảng của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto lên án "một cách mạnh mẽ nhất" hành động của Israel vì trên tàu có công dân Italy. Ông đã cho phép một đơn vị Hải quân Italy can thiệp ngay lập tức, và lực lượng này đang trên đường tới khu vực để thực hiện các hoạt động cứu hộ.

italy.png
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto. Ảnh: AA.

Chính quyền Bồ Đào Nha xác nhận rằng 3 công dân, bao gồm một nghị sĩ, đã bị "bắt giữ" trên thuyền. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cam kết sẽ cung cấp "hỗ trợ lãnh sự toàn diện" thông qua Đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv để đảm bảo quyền lợi cho các công dân và giúp họ trở về an toàn.

Pháp và Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan ngại, kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân các nước, đảm bảo quyền được bảo vệ lãnh sự và cho phép họ sớm hồi hương.

Tối 1/10, đội tàu GSF đã lên án "hành vi xâm phạm" của Quân đội Israel, nhấn mạnh rằng tàu Florida đã bị "cố tình đâm trên biển", trong khi tàu Yulara, Meteque và các tàu khác bị phun vòi rồng.

"Dù các thành viên trên tàu không bị thương, những cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào tàu chở hàng viện trợ nhân đạo không vũ trang đã cấu thành tội ác chiến tranh", đội tàu GSF viết trên Telegram.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Châu Âu lên án Israel #chặn tàu viện trợ Gaza #tàu cứu trợ Gaza bị chặn #đội Global Sumud Flotilla #quyền lãnh sự tại Gaza #Israel chặn tàu viện trợ gaza

Bài liên quan

Thế giới

Hơn 66.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza

Số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã vượt quá 66.000 người.

Theo Anadolu, Cơ quan Y tế Gaza ngày 28/9 cho biết, ít nhất 66.005 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay.

Trong 24 giờ qua, có thêm 72 người thiệt mạng và 379 người bị thương tại Gaza, nâng tổng số nạn nhân bị thương trong cuộc tấn công của Israel lên 168.162 người.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói sắp đạt được thỏa thuận về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã gần đạt được, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo RT, bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" loại bỏ Hamas khỏi dải đất này.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể có một thỏa thuận về Gaza, và rất gần với một thỏa thuận về Gaza", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công thành phố Gaza, 25 người trong một gia đình thiệt mạng

Cuộc tấn công gần đây của Israel đã khiến ít nhất 25 người trong cùng một gia đình thiệt mạng tại thành phố Gaza.

Theo Al Jazeera ngày 21/9, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 25 người trong cùng một gia đình ở khu phố Sabra thuộc thành phố Gaza thiệt mạng.

"Những chiếc chiến đấu cơ của Israel ném bom xuống các ngôi nhà ở khu phố Sabra, nơi xe tăng Israel bắt đầu tiến vào cuối tháng 8 trong chiến dịch chiếm đóng khu vực này, sáng 21/9", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Thành tựu chuyển đổi năng lượng xanh

Nhiều quốc gia trên thế giới không đạt được thành tựu đáng kể trong việc phát triển năng lượng tái tạo, cải tiến công nghệ và xây dựng chính sách khuyến khích.