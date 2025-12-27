Hà Nội

Thế giới

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

Theo AP, cảnh sát giao thông tỉnh Gunma ngày 27/12 cho biết vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Kan-etsu bắt đầu bằng vụ va chạm giữa hai xe tải tại thị trấn Minakami, cách Tokyo khoảng 160 km về phía tây bắc, vào tối 26/12.

Cú va chạm giữa hai xe tải đã làm tắc nghẽn một phần đường cao tốc, và các xe đi phía sau không thể phanh kịp trên mặt đường phủ đầy tuyết, dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn.

ap25361013432753.jpg
Hình ảnh những chiếc xe bị cháy rụi sau một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc ở Minakami, Nhật Bản, giữa lúc tuyết rơi. Ảnh: AP.

"Vụ tai nạn liên quan đến hơn 50 phương tiện đã khiến một cụ bà 77 tuổi đến từ Tokyo thiệt mạng và 26 người khác bị thương, trong đó có 5 nạn nhân nguy kịch", cảnh sát thông tin.

"Một đám cháy bùng phát ở cuối đoạn đường tắc nghẽn, lan sang hơn chục chiếc xe, một số chiếc bị cháy rụi hoàn toàn. Không ai bị thương trong vụ cháy, và đám cháy được dập tắt sau khoảng 7 tiếng", cảnh sát cho biết thêm.

Cảnh báo về tuyết rơi dày đã được chính quyền đưa ra vào cuối ngày 26/12, khi nhiều người dân ở Nhật Bản bắt đầu bước vào kỳ nghỉ cuối năm và năm mới. Một phần đường cao tốc vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, thu dọn và xử lý hiện trường.

