Lật xe buýt ở Mexico, hơn 40 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Mexico đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

CNA đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Zodecomatlan, Mexico, khi chiếc xe buýt đang di chuyển trên tuyến đường Havana-Chicontepec.

Theo Văn phòng chính quyền bang Veracruz, chiếc xe buýt đã lao ra khỏi đường, rơi xuống suối và bị lật, khiến hàng chục người thương vong. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Mexico. Ảnh: CNA.

"Đến nay, chúng tôi xác nhận 10 người thiệt mạng, trong đó có 9 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Ngoài ra, 32 người khác bị thương đã được đưa tới các bệnh viện điều trị", Văn phòng Thị trưởng Zodecomatlán cho biết trong một tuyên bố.

Theo CNA, tai nạn giao thông gây tử vong, liên quan đến xe buýt hoặc xe tải, thường xuyên xảy ra ở Mexico. Nguyên nhân thường là do tài xế chạy quá tốc độ hoặc lỗi kỹ thuật,...

Trước đó, vào cuối tháng 11, 10 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở bang Michoacan, Mexico.

