Bắt giữ nghi phạm tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm sau khi 3 phụ nữ bị thương trong các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris, Pháp.

Anadolu đưa tin, tờ Le Parisien dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận, một người đàn ông đã dùng dao tấn công 3 phụ nữ tại các nhà ga dọc theo tuyến tàu điện ngầm số 3 của Paris hôm 26/12.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi vụ tấn công xảy ra. Các đội an ninh hỗ trợ được triển khai để tăng cường an ninh trên tuyến tàu điện ngầm, thông báo cho biết thêm.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris. Ảnh: iStock.

"3 nạn nhân bị thương nhẹ và đã được sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa tới bệnh viện điều trị", cảnh sát cho biết.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng cách lên một chuyến tàu điện ngầm khác. Theo cảnh sát, nghi phạm, được cho là người gốc Mali và sinh năm 2000, sau đó đã bị bắt giữ tại nhà riêng.

Các nguồn tin cho hay, động cơ khủng bố trong vụ tấn công đã bị loại trừ, và cảnh sát tin rằng vụ tấn công có thể là hành vi của một cá nhân có vấn đề về tâm lý.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về tội cố ý giết người và hành hung.

