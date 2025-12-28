Hà Nội

Thế giới

Iran tuyên bố trong 'cuộc chiến toàn diện' với Israel và phương Tây

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Pezeshkian ngày 27/12 tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 29/12.

“Chúng ta đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng ta được ổn định”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói.

untitled.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS.

Ông Pezeshkian cho rằng cuộc chiến này còn “phức tạp và khó khăn hơn” so với cuộc xung đột vũ trang giữa Iran và Iraq năm 1980-1988, vốn khiến hơn 1 triệu người thương vong ở cả hai bên.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra hai ngày trước cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu khi ông Netanyahu đến thăm Mỹ. Iran được cho là một chủ đề quan trọng trong cuộc hội đàm.

Trước đó, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6/2025 đã khiến gần 1.100 người ở Iran thiệt mạng, trong đó có các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Tehran sau đó đáp trả, khiến 28 người thiệt mạng ở Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran tấn công một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar hồi tháng 6/2025

Nguồn video: Daily Mail
#Quan hệ Iran-Mỹ-Israel châu Âu #Chính trị và an ninh khu vực Trung Đông #Iran trong cuộc chiến toàn diện với Israel #Tổng thống Iran #xung đột Iran Israel

Bài liên quan

Thế giới

Cuộc tấn công của Israel khiến hơn 1.000 người chết ở Iran

Chính phủ Iran cho biết cuộc xung đột gần đây với Israel đã khiến 1.060 người ở Iran thiệt mạng.

Theo India Express, Chính phủ Iran ngày 7/7 cho biết cuộc xung đột gần đây với Israel đã khiến 1.060 người ở Iran thiệt mạng và con số này có khả năng tăng lên do nhiều người bị thương nặng.

"Số người tử vong có thể lên tới 1.100 người vì một số người bị thương nặng trong các cuộc tấn công của Israel", Saeed Ohadi, một quan chức ở Iran, cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Iran tiết lộ việc từng bị Israel tìm cách ám sát

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Israel từng cố tìm cách ám sát ông.

Theo The Guardian ngày 7/7, Tổng thống Pezeshkian cho biết Israel từng cố tìm cách ám sát ông bằng cách ném bom vào địa điểm nơi nhà lãnh đạo Iran đang họp.

"Họ đã cố tìm cách. Họ đã hành động nhưng thất bại", Tổng thống Pezeshkian trả lời phóng viên Mỹ Tucker Carlson khi được hỏi liệu ông có tin rằng Israel đã cố tìm cách ám sát ông hay không.

Xem chi tiết

Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Cuộc điện đàm thứ 6 trong năm nay giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump kéo dài gần 1 tiếng.

RT đưa tin, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 1 tiếng với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 3/7. Đây là cuộc điện đàm thứ 6 trong năm nay giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và giải pháp tiềm năng.

Xem chi tiết

