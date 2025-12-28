Iran tuyên bố trong 'cuộc chiến toàn diện' với Israel và phương Tây

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Pezeshkian ngày 27/12 tuyên bố Iran đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 29/12.

“Chúng ta đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng ta được ổn định”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS.

Ông Pezeshkian cho rằng cuộc chiến này còn “phức tạp và khó khăn hơn” so với cuộc xung đột vũ trang giữa Iran và Iraq năm 1980-1988, vốn khiến hơn 1 triệu người thương vong ở cả hai bên.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra hai ngày trước cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu khi ông Netanyahu đến thăm Mỹ. Iran được cho là một chủ đề quan trọng trong cuộc hội đàm.

Trước đó, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6/2025 đã khiến gần 1.100 người ở Iran thiệt mạng, trong đó có các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Tehran sau đó đáp trả, khiến 28 người thiệt mạng ở Israel.

