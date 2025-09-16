Hà Nội

Thế giới

Mỹ tiếp tục tấn công tàu chở ma túy từ Venezuela, 3 người chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai trong vòng hai tuần nhằm vào tàu chở ma túy được cho là từ Venezuela.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Trump ngày 15/9 nói rằng Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai trong hai tuần nhằm vào một tàu chở ma túy được cho là từ Venezuela, khiến 3 người đàn ông trên tàu thiệt mạng ở vùng biển quốc tế.

"Sáng 15/9, theo lệnh của tôi, lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các băng đảng buôn ma túy bạo lực và những kẻ buôn ma túy đã được xác định trong khu vực trách nhiệm của lực lượng SOUTHCOM", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

"Những băng đảng buôn bán ma túy cực kỳ bạo lực này đã gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích quan trọng của Mỹ", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Bài đăng của Tổng thống Trump cũng bao gồm một video cho thấy cảnh một con tàu bốc cháy ở vùng biển không xác định.

venezuela.png
Mỹ tấn công tàu chở ma túy được cho là từ Venezuela. Ảnh: KTVU.

Trước đó, vào ngày 2/9, Tổng thống Trump ra lệnh tấn công vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela, khiến 11 người trên tàu thiệt mạng.

Theo ông chủ Nhà Trắng, những người này là thành viên của băng đảng ma túy Tren de Aragua (TDA).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau đó lên án cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ là "phi pháp". Ông cáo buộc Washington bịa đặt các cáo buộc buôn bán ma túy để biện minh cho nỗ lực thay đổi chế độ, đồng thời khẳng định rằng Venezuela không sản xuất cocaine.

Phía Venzuela vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công thứ hai của Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 15/9, Tổng thống Maduro cho biết, các kênh liên lạc giữa Mỹ và Venezuela đã bị Washington cắt đứt.

Tổng thống Maduro nói thêm rằng Venezuela đang thực hiện quyền hợp pháp của mình để tự vệ trước "sự xâm lược về chính trị, ngoại giao và quân sự tiềm tàng".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Houthi tấn công, đánh chìm một tàu hàng trên biển

Nguồn video: Daily Mail
#tấn công tàu chở ma túy #quân đội Mỹ chống ma túy #tấn công tàu ma túy thứ hai #Mỹ tấn công tàu chở ma túy từ Venezuela #Venezuela #Mỹ

