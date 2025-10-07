Hà Nội

Thế giới

Ông Trump lên tiếng việc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy từ Venezuela

Tổng thống Trump nói rằng cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà ông cho là chở ma túy từ Venezuela là hành động "tử tế" giúp cứu sống hàng nghìn người ở nước Mỹ.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Donald Trump ngày 6/10 mô tả cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu do các băng đảng ma túy điều hành ngoài khơi Venezuela là "hành động tử tế", giúp cứu sống hàng nghìn người ở Mỹ bằng cách chặn dòng ma túy chảy vào đất nước.

Được biết, Mỹ đã phá hủy ít nhất 4 tàu bị cho là chở ma túy trên vùng biển quốc tế kể từ tháng 9 trong khi ông Trump tiếp tục cáo buộc Chính phủ Venezuela sử dụng những "kẻ khủng bố ma túy" để buôn lậu ma túy vào nước Mỹ.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ ở Norfolk, Virginia, vào ngày 5/10, ông Trump ca ngợi quân đội vì đã hỗ trợ những nỗ lực "tiêu diệt tận gốc bọn khủng bố băng đảng".

“Đây là một việc khá khó khăn mà chúng tôi đã và đang làm, nhưng bạn phải nghĩ theo hướng này. Mỗi chiếc tàu đó đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của nhiều gia đình. Vì vậy, khi bạn nghĩ theo hướng đó, những gì chúng tôi đang làm thực sự là một hành động tử tế”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc không kích đã phá hủy một tuyến đường biển quan trọng vốn được sử dụng để vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào nước Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định rằng Chính phủ của ông đã "xóa bỏ mọi mạng lưới buôn ma túy lớn và đánh bại các băng đảng khét tiếng". Ông Maduro cũng cáo buộc Washington sử dụng cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy làm cái cớ để lật đổ Chính phủ của ông và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Nguồn video: Daily Mail
#Chống buôn ma túy Mỹ-Venezuela #Chiến dịch tiêu diệt băng đảng ma túy #Phá hủy tàu chở ma túy quốc tế #Chính sách chống ma túy của Trump #Biện pháp phòng chống ma túy tại biển #tổng thống trump

