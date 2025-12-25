An ninh Nga chặn đứng âm mưu khủng bố ở Siberia

>>> Mời độc giả xem video: FSB phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố ở Siberia

Nguồn video: RT

Theo RT ngày 24/12, FSB đã chặn đứng âm mưu khủng bố của một công dân Nga ở miền tây Siberia. Người này có liên hệ với một "tổ chức khủng bố" (ở Ukraine) thông qua WhatsApp. Theo FSB, nghi phạm có vũ trang đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng an ninh Nga.

Nghi phạm, sinh ra tại vùng Vinnitsa (Ukraine), được cho là đã nhận lệnh từ "cấp trên" ở Kiev thực hiện vụ phá hoại ở vùng Tyumen. Hắn được cho là đã chọn một trạm phân phối của đường ống dẫn dầu Transneft làm mục tiêu.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã chặn đứng một âm mưu khủng bố ở Siberia. Ảnh: FSB.

Theo FSB, nghi phạm đã nhận được hướng dẫn về cách lắp ráp thiết bị nổ tự chế, mua các linh kiện cần thiết và giấu chúng trong một kho chứa đã được chuẩn bị sẵn. Vào ngày 24/12, hắn ta được cho là bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình khi tìm cách lấy các linh kiện từ nơi cất giấu để lắp ráp thiết bị nổ. Nghi phạm sau đó đã bị tiêu diệt.

Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm thường xuyên liên lạc với một đối tượng trong "tổ chức khủng bố" ở Ukraine qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Theo chỉ thị của đối tượng này, nghi phạm được cho là đã thu thập thông tin về tình trạng các cơ sở dầu khí ở các vùng của Nga, đồng thời chuẩn bị cho cuộc tấn công.

FSB nhấn mạnh rằng các cơ quan tình báo Ukraine đang "hoạt động tích cực trên không gian mạng", bao gồm cả Telegram và WhatsApp, để lôi kéo công dân Nga tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như phá hoại và tấn công khủng bố.