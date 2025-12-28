Hà Nội

Thế giới

Nigeria lên tiếng về chiến dịch không kích IS của Mỹ

Chính phủ Nigeria cho biết chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ tại bang Sokoto được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Chính phủ Nigeria xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực tây bắc nước này được tiến hành như một phần của hợp tác an ninh “có cấu trúc” với Washington. Trước đó, Abuja đã bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự đơn phương nào trên lãnh thổ của nước này.

Trong một tuyên bố hôm 26/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, cho biết thỏa thuận song phương bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp chiến lược và “các hình thức hỗ trợ khác” phù hợp với luật pháp quốc tế và sự tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

ni.png
Daniel Bwala, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: RT.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT hôm 26/12, Daniel Bwala, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, cho biết Abuja hoan nghênh các cuộc tấn công quân sự gần đây của Mỹ nhằm vào IS, vì chúng được tiến hành phối hợp với Chính phủ Nigeria.

“Thỏa thuận của chúng tôi với Mỹ… chúng tôi không cần Quân đội Mỹ trên mặt đất. Binh lính Nigeria có khả năng xử lý tình hình với trang thiết bị và thông tin tình báo phù hợp”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng các điều khoản có thể được xem xét lại “nếu cần thiết”.

Trước đó, ngày 25/12, Tổng thống Mỹ Donald Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu IS ở Nigeria.

Ông Trump không nêu rõ mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra ở bang Sokoto, song Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ xác nhận các hoạt động này được thực hiện phối hợp với chính quyền Nigeria, và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết sẽ có thể có "nhiều cuộc tấn công hơn nữa".

