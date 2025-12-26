Hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo Nigeria, 40 người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria.

AP đưa tin, một quả bom phát nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Maiduguri, bang Borno, đông bắc Nigeria, vào tối 24/12, đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

"Vụ việc có khả năng là một vụ đánh bom tự sát", cảnh sát ban đầu thông tin.

Vụ đánh bom xảy ra vào giờ cầu nguyện buổi tối tại nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria. Ảnh: AP.

Theo Punch, Trung tá Sani Uba ngày 25/12 cho biết, các cuộc điều tra cho thấy rằng một phần tử khủng bố Boko Haram là kẻ thực hiện vụ tấn công liều chết này.

“Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, vụ việc do một kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức khủng bố Boko Haram gây ra. Hắn đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế”, Trung tá Sani Uba nói, cho biết thêm rằng kẻ đánh bom và hai người dân tử vong tại hiện trường trong khi hai nạn nhân khác qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Cuộc điều tra cho thấy rằng một phần tử khủng bố Boko Haram là kẻ thực hiện vụ tấn công liều chết này. Ảnh: AP.



"Các binh sĩ, phối hợp với Đội xử lý vật liệu nổ (EOD) của Cảnh sát Nigeria, các cơ quan an ninh khác, Chính quyền bang Borno,...đã phản ứng nhanh chóng, bảo vệ và phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng để ngăn chặn thiệt hại thêm và đảm bảo an toàn công cộng", tuyên bố cho biết.

