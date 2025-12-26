Hà Nội

Khám phá loạt khách sạn bỏ hoang trên thế giới

Thế giới

Khám phá loạt khách sạn bỏ hoang trên thế giới

Khách sạn bỏ hoang Polissya ở Pripyat (Ukraine) là một "nạn nhân" của thảm họa Chernobyl.

Theo trang All That Is Interesting, khách sạn Polissya được xây dựng vào những năm 1970 và là một trong những tòa nhà cao nhất ở Pripyat, Ukraine. Bên trong khách sạn có nhà hàng, quán cà phê và nhiều tiện nghi khác,...Tuy nhiên, khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986, khách sạn Polissya trở thành trung tâm chỉ huy tạm thời trong giai đoạn ứng phó khủng hoảng ngay lập tức. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tuy nhiên, sau đó, khách sạn Polissya nhanh chóng bị bỏ hoang giống như nhiều nơi khác trong thị trấn này. Ngày nay, bên trong tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà sụp đổ, giấy dán tường bong tróc,...Ảnh: Wikimedia Commons.
Khách sạn Holiday Inn Beirut khai trương năm 1974 và được thiết kế như một ví dụ điển hình về ngành khách sạn hiện đại ở thủ đô Beirut, Lebanon. Khách sạn có 400 phòng, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển Địa Trung Hải và thành phố. Ảnh: Wikimedia Commons.
Không lâu sau khi khách sạn khai trương, Lebanon rơi vào nội chiến. Khách sạn Holiday Inn Beirut đã chứng kiến ​​một số cuộc giao tranh tàn khốc nhất và bị tàn phá nặng nề. Khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1990, khách sạn Holiday Inn vẫn còn đứng vững, nhưng phần lớn đã bị phá hủy và bỏ hoang từ đó. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tọa lạc tại Wailua trên đảo Kauai của Hawaii, khu nghỉ dưỡng Coco Palms từng là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sau đó, vào ngày 11/9/1992, cơn bão Iniki - cơn bão tàn phá nhất từng đổ bộ vào Hawaii - trực tiếp tấn công Kauai. Cơn bão cấp 4 này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu nghỉ dưỡng, xé toạc mái nhà, làm vỡ cửa kính và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cuối cùng, chủ sở hữu đã đóng cửa khu nghỉ dưỡng Coco Palms, và khách sạn bị bỏ hoang nhiều năm, dần xuống cấp. Ảnh: Wikimedia Commons.
Khách sạn del Salto là một tòa nhà kỳ lạ nằm cheo leo trên vách đá nhìn ra thác Tequendama, cách Bogotá, Colombia, 29 km. Tòa nhà được xây dựng như một dinh thự vào năm 1923 và chuyển đổi thành khách sạn vào năm 1928. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ô nhiễm đã tàn phá vẻ đẹp tự nhiên của khu vực, du lịch sụt giảm mạnh, khiến khách sạn phải đóng cửa vào những năm 1990. Tuy nhiên, khách sạn del Salto không còn bị bỏ hoang hoàn toàn vì nó đã được cải tạo và phần lớn đã được mở cửa trở lại, trở thành Bảo tàng Đa dạng sinh học và Văn hóa Thác Tequendama, nhấn mạnh việc bảo tồn môi trường. Ảnh: Wikimedia Commons.
