Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn trăm nghi phạm IS

Cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt và bắt giữ hơn trăm nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cảnh sát Istanbul đã tiến hành cuộc đột kích đồng loạt hôm 25/12, bắt giữ nhiều nghi phạm là thành viên của nhóm IS bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, theo thông báo của nhà chức trách.

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một nhóm cực đoan kêu gọi hành động, đặc biệt là chống lại những người không theo đạo Hồi, trong dịp lễ.

thonhiky1.png
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu vực trước trụ sở cảnh sát Istanbul sau một vụ tấn công ở Istanbul hồi năm 2015. Ảnh: EPA.

Văn phòng đã phát lệnh bắt giữ 137 nghi phạm, trong số đó 115 người đã bị bắt. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và tài liệu trong các cuộc đột kích. Được biết, 124 địa điểm đã bị khám xét.

Các vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở Syria nhằm tiêu diệt các phần tử IS và phá hủy kho vũ khí của chúng.

Theo AP, lực lượng an ninh Syria cũng đã phát động chiến dịch chống IS trong những ngày gần đây, bao gồm hai cuộc đột kích ở ngoại ô Damascus, thủ đô của Syria.

Trong các cuộc đột kích đó, quan chức Syria cho biết, Taha al-Zoubi, được xác định là thủ lĩnh IS ở khu vực Damascus, đã bị bắt giữ và Mohammed Shahadeh, một chỉ huy cấp cao của IS tại Syria, đã bị tiêu diệt.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Một số thành viên cấp cao IS bị Mỹ tiêu diệt tại Syria

Nguồn video: THĐT
