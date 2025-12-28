Hà Nội

Thế giới

Động đất mạnh ở Đài Loan

Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Đài Loan (Trung Quốc).

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Đài Loan vào tối 27/12. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 70 km và hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại trên diện rộng hoặc thương vong.

"Trận động đất xảy ra lúc 23h05 phút tối 27/12 (giờ địa phương), cách thị trấn ven biển Nghi Lan 32 km. Dư chấn được cảm nhận khắp hòn đảo, bao gồm cả Đài Bắc, nơi các tòa nhà rung chuyển do cơn địa chấn", nguồn tin cho hay.

untitled-482.png
Dư chấn của trận động đất được cảm nhận khắp hòn đảo. Ảnh: Inquirer.net.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan ban đầu ước tính cường độ trận động đất là 7 độ Richter.

Được biết, đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra trên đảo chỉ trong vòng vài ngày.

Một cư dân ở Nghi Lan kể lại: "Tòa nhà rung lắc mạnh một lúc lâu. Tôi rất sợ hãi và vội chạy ra ngoài".

Một số hình ảnh được đăng tải cho thấy các sản phẩm tẩy rửa bị đổ và những chai lọ vỡ sau khi rơi từ kệ siêu thị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te kêu gọi người dân cảnh giác với những dư chấn có thể xảy ra.

Trước đó, vào tháng 4/2024, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã khiến 17 người thiệt mạng, đồng thời gây ra sạt lở đất và làm hư hại nghiêm trọng các tòa nhà xung quanh thành phố Hoa Liên, Đài Loan.

