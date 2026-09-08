Mỹ điều tra vụ máy bay lao khỏi đường băng, 5 người thiệt mạng

Một máy bay chở hàng của Amazon đã lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

AP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ Jennifer Homendy ngày 7/9 cho biết, chiếc máy bay Boeing 767 chở hàng của Amazon đã lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami hôm 6/9 và đâm vào nhiều phương tiện, khiến 5 người trong chiếc xe chở nhân viên của một công ty vệ sinh thiệt mạng.

Ngoài ra, 5 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Tại hiện trường có thể thấy chiếc xe chở nhân viên vệ sinh bị phá hủy và một chiếc SUV bị biến dạng bên ngoài khu vực sân bay.

"Tổng cộng, chiếc máy bay đã di chuyển khoảng 396m vượt ra ngoài mặt đường trải nhựa. Mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi. Phạm vi thiệt hại khá rộng. Tôi chắc chắn rằng điều đó cũng rất khó khăn đối với những người ứng cứu”, Jennifer Homendy nói.

Mỹ mở cuộc điều tra

Ngày 7/9, các nhà điều tra liên bang đã dành thời gian để xác định liệu máy bay có hạ cánh quá muộn để dừng lại an toàn hay không.

Video ghi lại cảnh hạ cánh hôm 6/9 cho thấy, chiếc Boeing 767 vẫn bay khá xa phía trên đường băng trước khi chạm đất. Theo chuyên gia hàng không, các nhà điều tra sẽ tìm cách xác định chính xác vị trí máy bay hạ cánh, liệu có vượt quá khu vực hạ cánh thông thường hay không, và tại sao các phi công không hủy bỏ việc hạ cánh.

Máy bay chở hàng của Amazon sau khi trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Lynne Sladky.

Các nhà điều tra cũng sẽ xem xét tốc độ và hệ thống phanh của máy bay, điều kiện thời tiết và gió, tình trạng kỹ thuật của máy bay và các yếu tố khác có thể đã góp phần dẫn đến việc phi cơ trượt khỏi đường băng gây thương vong.

"Chiếc máy bay cất cánh từ Cincinnati đến Miami rồi đến San Juan, Puerto Rico. Trên đường trở về Miami, nó đã trượt khỏi đường băng vào khoảng 14h chiều 6/9", nguồn tin cho hay.

Các chuyên gia cho biết, khu vực hạ cánh lý tưởng cho máy bay nằm trong phạm vi 914m đầu tiên của đường băng. Nếu máy bay chở hàng nằm ngoài khu vực đó, lẽ ra nó phải hủy bỏ việc hạ cánh và bay vòng lại để thử lại, chuyên gia an toàn hàng không Steve Arroyo nói.

Vụ tai nạn, khiến khói đen dày đặc bốc lên, đã làm phi công và cơ phó mắc kẹt trong buồng lái cùng một số người khác, theo lời ông Ray Jadallah, Trưởng lực lượng cứu hỏa Miami-Dade. Cơ quan này cho biết thêm, các đội cứu hộ cũng đã giải cứu một người bị mắc kẹt dưới một chiếc xe.

Mary Schiavo, một phi công kiêm cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, video được đăng tải trực tuyến cho thấy máy bay của Amazon bay ở phía trên đường băng trong một thời gian dài mà không nâng mũi máy bay lên để ép càng đáp chính xuống đất.

Lúc đó trời không mưa, nhưng những đám mây đen báo hiệu có bão và gió mạnh. Schiavo nói rằng nếu máy bay có gió thuận chiều, điều đó có thể khiến nó trôi xa hơn trên đường băng.

“Gió thuận chiều chắc chắn sẽ làm tăng thêm khó khăn nếu bạn đã mất một phần lớn đường băng do không tiếp đất ngay lập tức”, Schiavo nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, vào thời điểm đó, khu vực này đã ghi nhận giông bão và gió giật lên đến 48 km/h.

Sân bay quốc tế Miami tuân thủ quy định an toàn?

Sân bay quốc tế Miami chưa được trang bị hệ thống cản giữ máy bay ở cuối đường băng để giúp các phi cơ chạy quá đà dừng lại an toàn. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hệ thống này đã được lắp đặt tại hơn 120 sân bay trên toàn quốc.

Những tấm vật liệu nhẹ, dễ vỡ ở cuối đường băng này được FAA ghi nhận là đã giúp cứu sống ít nhất 497 người trên các máy bay vượt quá đường băng.

Dù vậy, theo Mike O'Donnell, cựu Giám đốc an toàn sân bay và điều tra tai nạn của FAA, sân bay Miami dường như tuân thủ các quy định và không bắt buộc phải có hệ thống này vì nó có vùng đệm an toàn khoảng 300m ở cuối đường băng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Ảnh: AP Photo/Lynne Sladky.

Vụ tai nạn đã làm gián đoạn các chuyến bay tại trung tâm giao thông nhộn nhịp này trong phần lớn buổi chiều 6/9 và tiếp tục gây cản trở giao thông hàng không sang đến ngày 7/9.

Theo FlightAware, một trang web theo dõi các sự cố chuyến bay, tính đến cuối ngày 6/9, hơn 160 chuyến bay tại sân bay Miami đã bị hủy và gần 325 chuyến bị hoãn. Các quan chức tại sân bay quốc tế Orlando, cách Miami hơn 320 km về phía bắc, cho biết một số chuyến bay đã được chuyển hướng đến đó.

Sân bay quốc tế Miami cho biết thêm 2 trong số 4 đường băng của sân bay vẫn đóng cửa vào ngày 7/9 và hoạt động bị ảnh hưởng suốt cả ngày.

Trong một tuyên bố, Amazon đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra.

"Chúng tôi vô cùng đau lòng khi biết tin 5 người đã thiệt mạng trong vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Miami hôm 6/9. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này", công ty Amazon cho biết.

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