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Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay tại Bahamas, 10 người thiệt mạng

10 đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay cỡ nhỏ rơi tại Bahamas. Sau vụ việc, Chính phủ nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay của hãng Flamingo Air.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng khiến 10 người tử vong xảy ra tại North Andros, khu vực nằm phía tây Nassau, thủ đô của quần đảo Bahamas, hôm 10/7.

Thủ tướng Bahamas, ông Philip Brave Davis, ban đầu cho biết có một người sống sót, nhưng sau đó xác nhận trong cuộc họp báo rằng người này đã tử vong do vết thương quá nặng. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

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Vụ tai nạn máy bay xảy ra tại North Andros, Bahamas, đã khiến 10 người tử vong. Ảnh: X.

Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Bahamas cho biết trong một thông cáo rằng chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Lynden Pindling ở Nassau và đang trên đường đến San Andros thì gặp nạn. Chiếc máy bay được xác định là loại Cessna 402, đăng ký tại Bahamas.

Theo Bộ Năng lượng, Tiện ích và Hàng không Bahamas, việc đình chỉ giấy phép khai thác của hãng Flamingo Air chỉ là biện pháp an toàn tạm thời trong khi các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ này cho biết quyết định đình chỉ được đưa ra sau hai sự cố an toàn xảy ra trong ngày 10/7.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Năng lượng, Tiện ích và Hàng không JoBeth Coleby-Davis thông tin rằng sự cố đầu tiên xảy ra vào đầu ngày 10/7, liên quan đến một máy bay của hãng Flamingo Air.

Bà cho biết máy bay đang trên đường đến Mayaguana thì phi công phát hiện vấn đề và quay trở lại Nassau. Sau khi máy bay hạ cánh và hành khách rời khỏi, máy bay đã bốc cháy. Sự cố này cũng đang được điều tra.

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Nguồn video: VTV
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