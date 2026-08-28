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Quân sự - Thế giới

Máy bay rơi ở Alaska, 4 người thiệt mạng

Cựu Thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở Alaska, Mỹ, đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ do ông điều khiển gặp nạn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan An toàn Công cộng Alaska xác định phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm 27/8 là Eric Middlebrook, 68 tuổi, đến từ Anchorage. Ngoài ra, 3 người khác cũng tử vong trong vụ máy bay rơi. Danh tính các hành khách này là Ronald Schmidt, 65 tuổi, Lance Schmidt, 20 tuổi, và Daniel Simons, 82 tuổi, đều đến từ California.

"Chiếc Piper PA-24 cất cánh từ Anchorage và hướng đến sân bay ở thị trấn nhỏ Seldovia, cách đó khoảng 220 km về phía Tây Nam, thì gặp nạn", nguồn tin cho hay.

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Khu vực St. Mary’s, Alaska, Mỹ. Ảnh: Walton Smith/ktoo.org.

Theo lời Mark Springer, một thành viên Hội đồng thành phố Bethel, ông Middlebrook, người sở hữu một doanh nghiệp, trước đây từng là thành viên Hội đồng thành phố và từng là Thị trưởng của Bethel, một thị trấn có 6.000 dân ở phía tây Alaska nằm trên bờ sông Kuskokwim.

Springer cho biết Middlebrook đã chuyển đến Anchorage trong vài năm gần đây sau khi sống ở Bethel từ những năm 1980, nhưng ông vẫn thường xuyên đến thăm thị trấn này.

“Ông ấy là một nhân vật quen thuộc trong cộng đồng và là một người được mọi người kính trọng. Ông ấy nổi tiếng khắp vùng Yukon-Kuskokwim. Vụ tai nạn là một sự mất mát đau lòng”, Springer nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang mở cuộc điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn máy quân sự trước đây ở Colombia

Nguồn video: VTV
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