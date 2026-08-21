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Quân sự - Thế giới

Máy bay va chạm trực thăng cảnh sát ở Mỹ, phi công thiệt mạng

Giới chức cho biết một phi công đã thiệt mạng trong vụ máy bay va chạm với một trực thăng của Cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, chiếc máy bay xảy ra va chạm với một trực thăng của Cảnh sát bang Pennsylvania gần đường băng tại một sân bay nhỏ hôm 20/8 (giờ địa phương). Vụ tai nạn khiến phi công máy bay thiệt mạng, hai sĩ quan cảnh sát trên trực thăng may mắn sống sót.

Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng nằm nghiêng bên cạnh các mảnh vỡ máy bay trên một cánh đồng và hàng dài xe cứu hộ gần khu vực Carlisle.

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Hiện trường vụ va chạm giữa một trực thăng của Cảnh sát bang Pennsylvania và một máy bay nhỏ tại sân bay Carlisle ở Carlisle, Pennsylvania, ngày 19/8/2026. Ảnh: Sean Simmers/The Patriot-News/AP.

"Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng thì bất ngờ lao vào trực thăng đang ở gần mặt đất", Đại tá George Bivens, quyền Ủy viên Cảnh sát bang, cho biết trong một cuộc họp báo. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) nói rằng đây là một vụ va chạm trên không.

“Chiếc máy bay đã bị vỡ thành nhiều mảnh”, Đại tá George Bivens thông tin, đồng thời giải thích rằng một phần của cuộc điều tra sẽ tập trung xác minh liệu phi công có phải là người duy nhất trên máy bay hay không. Ông cho hay chiếc trực thăng đã bị mất cánh quạt và phần đuôi, sau đó rơi nghiêng xuống đất.

Ông Bivens cho biết thêm, vụ tai nạn xảy ra tại sân bay nhỏ ở Carlisle, cách Philadelphia khoảng 170 km về phía tây bắc, liên quan đến trực thăng Bell 407 và máy bay Cessna 150, theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Cessna 150 là loại máy bay hai chỗ ngồi, thường được sử dụng để huấn luyện bay.

Cả hai phi công trên trực thăng đều bị mắc kẹt cho đến khi một người phá cửa sổ và giúp người còn lại thoát ra ngoài, ông Bivens thông tin. Hai phi công này thuộc đơn vị hàng không tinh nhuệ của cảnh sát và đang thực hiện một bài tập huấn luyện. Hiện tại, họ đều trong tình trạng ổn định.

Nhà chức trách chưa công bố thông tin về nạn nhân thiệt mạng cho đến khi thông báo cho thân nhân của người này.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành điều tra vụ việc.

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Nguồn video: VTV
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