Mỹ đáp trả Iran vụ hai binh sĩ thiệt mạng ở Jordan

Quân đội Mỹ đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau khi binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công nhằm vào lực lượng IRGC hôm 19/7 để đáp trả vụ 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan, AP đưa tin. Diễn biến này tiếp tục làm leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên đã sụp đổ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này cũng đã tấn công “các cơ sở giám sát ven biển và phòng không của quân đội Iran, năng lực hàng hải và địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái”.

Một cây cầu bị phá hủy sau cuộc tấn công (của Mỹ) nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 18/7/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)

Đoạn phim do quân đội Mỹ công bố dường như cho thấy các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển. Một mục tiêu dường như nằm trong thung lũng thuộc vùng núi. Được biết, IRGC thường đặt các căn cứ tên lửa và thiết bị quân sự khác trong những dãy núi.

Iran chưa cung cấp bất kỳ thông tin tổng thể nào về tổn thất vật chất của nước này trong đợt tấn công mới của Mỹ, hiện đã bước sang ngày thứ 8 khi hai quốc gia tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ ở Jordan đã khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người khác phải nhập viện. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2/2026, 16 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

Trong khi đó, giới chức Iran hôm 18/7 cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ những ngày qua.

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