Mỹ tăng cường cuộc tấn công vào Iran

Mỹ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran sáng sớm 16/7, nhắm vào những mục tiêu xa hơn về phía bắc ở Iran.

AP đưa tin, lần đầu tiên trong vòng bạo lực mới nhất này, các cuộc tấn công của Mỹ đã vươn tới những khu vực xung quanh thủ đô Tehran của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ vào sáng sớm 16/7 đã nhắm vào tỉnh Semnan, nơi đặt trụ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình không gian của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Hôm 15/7, Mỹ tiếp tục tấn công Iran vào ban ngày, cho thấy rõ hơn tốc độ tấn công ngày càng gia tăng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, cuộc tấn công vào đảo Greater Tunb, một điểm chiến lược ở eo biển Hormuz, nhắm vào các vị trí phòng thủ và tên lửa của Iran.

Mỹ cũng bắn vào một tàu mà họ cáo buộc đang cố phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Lực lượng Mỹ đã nổ súng vào tàu chở dầu Belma mang cờ Curacao đang di chuyển về phía đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của Iran ở Vịnh Ba Tư, sau khi con tàu phớt lờ nhiều cảnh báo", quân đội Mỹ thông báo.

Iran trả đũa bằng các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait trước bình minh.

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagher Qalibaf, cho biết Iran sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện nếu Mỹ không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận tạm thời.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước đó đe dọa sẽ chặn tất cả hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông vì lệnh phong tỏa của Washington.

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