Iran tuyên bố đình chỉ cam kết trong thỏa thuận tạm thời với Mỹ

Một quan chức cấp cao Iran thông báo Tehran đã đình chỉ các cam kết của nước này trong thỏa thuận tạm thời với Mỹ.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Theo AP, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 18/7 cho biết, đợt tấn công mới nhất của họ nhắm vào “các địa điểm giám sát, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự, kho chứa vũ khí ngầm và năng lực hàng hải” của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, nói với Đài truyền hình nhà nước rằng Mỹ đã vi phạm các cam kết của mình theo thỏa thuận tạm thời được ký kết vào tháng 6/2026 và giờ đây Iran sẽ "không thực hiện chúng nữa".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Nhà máy khử muối ở Iran bị phá hủy

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một nhà máy điện và khử muối ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran. Hãng thông tấn IRNA cho biết, nhà máy khử muối Bonji đã bị phá hủy, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho khoảng 10.000 người, và một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm chiến lược nằm trong khu vực eo biển Hormuz cũng bị hư hại.

Các cuộc tấn công của Mỹ vào đêm 17/7 còn gây hư hại hai đường hầm và một cây cầu, làm gián đoạn một trong những tuyến đường cao tốc chính dẫn đến Bandar Abbas, cảng chính của Iran nằm gần phần hẹp nhất của eo biển, theo hãng thông tấn nhà nước Iran. IRNA cho biết thêm 3 cây cầu đã bị tấn công vào ngày 18/7, trong đó có một cây cầu trên tuyến đường đến Bandar Abbas.

Cột khói bốc lên từ một vụ nổ ở phía xa ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 13/7/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

Hôm 17/7, Iran lần đầu tiên thừa nhận đợt tập kích của Mỹ "nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực" khi Bộ Năng lượng Iran kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện hơn ở các tỉnh phía nam vốn "đang trải qua đợt nắng nóng cực độ". Bộ này không nêu rõ cơ sở nào bị tấn công.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp tục cảnh báo rằng các quốc gia cho phép quân đội Mỹ đóng quân nên "chuẩn bị sẵn sàng đón nhận phản ứng tương xứng".

Giới chức Iran cho biết, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ trong 3 tuần qua, bao gồm 8 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào cây cầu hôm 17/7.

Trong khi đó, quan chức Mỹ xác nhận có thêm 13 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ ngày 13/7, nhưng không cung cấp chi tiết. Kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2/2026 đến nay, 14 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 427 người bị thương.

Kuwait thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công của Iran

Theo chính quyền Kuwait và Tập đoàn Dầu khí Kuwait, thiệt hại nghiêm trọng nhất từ ​​các cuộc tấn công của Iran hôm 18/7 xảy ra ở Kuwait, nơi một nhà máy khử mặn và một cơ sở dầu khí bị đánh trúng.

Đợt tập kích đã làm một số người bị thương tại cơ sở lọc dầu và gây ra hỏa hoạn tại nhà máy khử mặn, khiến một số tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một nhà máy khử mặn trong vòng 2 ngày tại quốc gia nhỏ bé này, nơi phụ thuộc vào quá trình khử muối để cung cấp 90% lượng nước uống.

Nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi tại Kuwait ngày 20/3/2026. Ảnh tư liệu: AP.

Theo Lực lượng Cứu hỏa Kuwait, một số lính cứu hỏa và một công nhân cũng đã bị thương khi chiến đấu với hai đám cháy khác do cuộc tấn công của Iran gây ra. Kuwait tạm thời đóng cửa không phận do mối đe dọa tên lửa, và hãng hàng không Kuwait Airways cho biết họ đang lên lịch lại hầu hết chuyến bay đến và đi từ thủ đô.

Trong khi đó, Iraq cho biết đã bắn hạ máy bay không người lái tấn công trên thành phố Irbil. Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin, hệ thống phòng không của quốc gia này đã bắn hạ tên lửa của Iran, trong khi còi báo động vang lên nhiều lần ở Bahrain suốt cả ngày và ở Ả Rập Xê Út vào buổi sáng.

Được biết, hàng trăm nhà máy khử muối nằm dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư, khiến các hệ thống cung cấp nước cho hàng triệu người nằm trong tầm bắn của tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran. Một phân tích của CIA năm 2010 từng cảnh báo rằng cuộc tấn công vào các cơ sở khử muối có thể gây ra khủng hoảng ở một số quốc gia vùng Vịnh.

Trong vài tháng qua, Iran đã tấn công gần một số nhà máy khử muối ở vùng Vịnh. ​​Trước đây, Kuwait từng báo cáo thiệt hại tại nhà máy khử muối Doha West, nguyên nhân là do mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị đánh chặn rơi trúng hoặc các cuộc tấn công vào cảng gần đó.

Báo cáo cho biết, hơn 90% lượng nước khử muối ở vùng Vịnh đến từ chỉ 56 nhà máy, và “mỗi nhà máy quan trọng này đều cực kỳ dễ bị phá hoại hoặc tấn công quân sự”. Các nhà máy khử muối cũng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

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