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Quân sự - Thế giới

Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu những lo ngại của họ về kết quả của một thỏa thuận dự kiến chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Rubio đã đến Abu Dhabi vào cuối ngày 23/6 sau hai ngày tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vốn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt mọi cuộc xung đột trong khu vực (Trung Đông), mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt các lệnh trừng phạt, với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước giới truyền thông khi đến sân bay ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 23/6/2026. Ảnh: Eric Lee/Pool/AP.

Tại UAE, Kuwait và Bahrain - tất cả đều là những quốc gia mà Iran đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tổ chức cuộc gặp bắt đầu vào ngày 24/6 với các nhà lãnh đạo.

Trong những phát biểu ngắn gọn trước phóng viên, Ngoại trưởng Rubio cho hay ông sẽ giải thích những lợi ích của thỏa thuận cho các quốc gia vùng Vịnh còn hoài nghi nếu nó được thực hiện.

Một số ý kiến tỏ ra không hài lòng khi thỏa thuận này không đề cập đến chương trình tên lửa của Iran, sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm và trì hoãn vấn đề hạt nhân đến giai đoạn sau.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio lập luận rằng bản ghi nhớ được ký kết (giữa Mỹ và Iran) tuần trước kêu gọi "chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và xung đột trong khu vực", điều mà ông cho rằng sẽ đòi hỏi Iran phải ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.

"Tôi nghĩ vấn đề đã được đề cập trong bản ghi nhớ và sẽ được giải quyết vào thời điểm thích hợp trong các cuộc đàm phán này”, ông Rubio nhấn mạnh.

Theo AP, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đi đầu trong việc kêu gọi các biện pháp cứng rắn, nhất là để đảm bảo việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Đã có những ý kiến ​​trái chiều về ý nghĩa của bản ghi nhớ được ký kết tuần trước đối với eo biển này, nơi mà phần còn lại của thế giới muốn mở cửa tự do cho tất cả phương tiện vận chuyển hàng hải.

Mỹ giữ vững lập trường đó, nhưng Iran đang tiến hành một kế hoạch có thể thu phí dịch vụ cho việc đi lại qua eo biển. Ngoại trưởng Rubio khẳng định rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Mỹ cũng sẽ không chấp nhận điều đó (việc thu phí qua eo biển).

“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật quốc tế hiện hành. Mọi chuyện là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải thuyết phục ai ở đây về vấn đề đó. Tôi nghĩ tất cả quốc gia trong khu vực này đều sẽ đồng ý với chúng ta”, ông Rubio nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran và Mỹ đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
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