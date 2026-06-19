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Quân sự - Thế giới

Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Phó Tổng thống Vance ngày 18/6 cho biết, Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải như một phần của thỏa thuận giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Thông báo trên được ông Vance đưa ra tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng và ông cho biết hiện có nhiều dầu hơn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, hơn 12,5 triệu thùng dầu đã đi qua con đường vận chuyển này vào đêm 17/6.

“Chúng tôi cũng đang thực hiện phần cam kết của mình trong giai đoạn đầu của thỏa thuận về mặt quân sự”, ông Vance nói, coi đó là một lợi ích tức thời của thỏa thuận khi ông bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng thỏa thuận nghiêng về phía Iran.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước các phóng viên tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng ngày 18/6/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Phó Tổng thống Vance dự định sẽ đến Thụy Sĩ để đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Trước đó, ông được cho là sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận với Iran nhằm làm giảm lượng uranium làm giàu cao của Tehran và khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Hôm 16/6, hai tàu chở dầu đã rời Iran và vượt qua vòng phong tỏa quân sự của Mỹ mà không bị chặn lại. Một trang web theo dõi vận tải biển cho biết, các tàu này chở tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô của Iran.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết, hoạt động vận chuyển hàng hóa đã "bình thường hóa" tại các cảng phía nam của Iran, nhưng nói thêm rằng eo biển Hormuz vẫn được giám sát và kiểm soát bởi quân đội Iran và việc di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này vẫn cần sự phối hợp.

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Các tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 11/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP

Theo công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence, các chủ tàu lớn đã bắt đầu di chuyển tàu của mình qua eo biển Hormuz kể từ khi thỏa thuận (Mỹ - Iran) được ký kết, mặc dù họ không cung cấp dữ liệu về số lượng tàu đã đi qua eo biển tính đến ngày 18/6.

Trong khi đó, Phillip Belcher, Giám đốc hàng hải của Intertanko, Hiệp hội Quốc tế các Chủ tàu chở dầu độc lập toàn cầu, cho biết tuyến đường chính ở trung tâm eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa và ước tính có khoảng 80 quả thủy lôi cần được rà phá.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột

Nguồn video: VTV
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