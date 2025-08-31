Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Nghệ An

Nhiều tuyến đường ở Xã Tam Quang (Nghệ An) sạt lở ta luy dương khiến việc đi lại của gần 400 hộ dân bên kia sông Lam gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngày 31/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến xã Tam Quang có mưa lớn cục bộ. Mưa đã khiến sạt lở taluy dương nhiều khu vực và sạt lở mố cầu, gây ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

Phần nền đất, đá dưới mố cầu đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam nối bản Đình Phong và xã Yên Hòa đi xã Tam Đình bị sạt lở mố cầu. Tại hiện trường, mố cầu bị sạt lở gần hết làn đường. Phía dưới, phần nền đất, đá đã bị sạt lở xuống sông. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Tam Quang đã lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại cầu.

Ngoài sạt lở mố cầu, nhiều khu vực đất đá trên đồi đã bị sạt lở xuống các đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong đó, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương đã xảy ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương sạt lở ta luy dương (Ảnh: Kha Hiền).

Hiện, xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục sớm nhất có thể. Chính quyền đang cắt cử lực lượng túc trực để cấm không cho người dân qua lại cầu. Người dân muốn sang bên kia sông buộc phải đi vòng qua Khe Bố để sang xã Tam Đình cũ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, uy hiếp nhiều nhà dân: