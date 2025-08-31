Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Nghệ An

Nhiều tuyến đường ở Xã Tam Quang (Nghệ An) sạt lở ta luy dương khiến việc đi lại của gần 400 hộ dân bên kia sông Lam gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Thanh Hà

Ngày 31/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến xã Tam Quang có mưa lớn cục bộ. Mưa đã khiến sạt lở taluy dương nhiều khu vực và sạt lở mố cầu, gây ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

01d70ab803cb8895d1da.jpg
Phần nền đất, đá dưới mố cầu đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam nối bản Đình Phong và xã Yên Hòa đi xã Tam Đình bị sạt lở mố cầu. Tại hiện trường, mố cầu bị sạt lở gần hết làn đường. Phía dưới, phần nền đất, đá đã bị sạt lở xuống sông. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Tam Quang đã lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại cầu.

Ngoài sạt lở mố cầu, nhiều khu vực đất đá trên đồi đã bị sạt lở xuống các đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong đó, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương đã xảy ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

478c55e75c94d7ca8e85.jpg
Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương sạt lở ta luy dương (Ảnh: Kha Hiền).

Hiện, xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục sớm nhất có thể. Chính quyền đang cắt cử lực lượng túc trực để cấm không cho người dân qua lại cầu. Người dân muốn sang bên kia sông buộc phải đi vòng qua Khe Bố để sang xã Tam Đình cũ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, uy hiếp nhiều nhà dân:

(Nguồn: THĐT)
#mưa lớn #bão số 6 #xã Tam Quang #sạt lở #nguy hiểm #Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 6

Nghệ An cấm tàu, thuyền, phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu trước 15h cùng ngày.

Sáng 30/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Do ảnh hưởng của bão số 6, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có thể sắp thành bão số 6, dự báo đổ bộ vào đâu?

Nhiều mô hình đã nhận định rằng áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão ngay trong hôm nay. Nếu vậy, nó sẽ trở thành cơn bão số 6 theo cách gọi của nước ta. Dự báo ATNĐ/ bão sẽ vào đâu, ở thời điểm nào?

Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có thể sắp thành bão số 6, dự báo đổ bộ vào đâu?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã có ký hiệu là 20W, còn ở Philippines gọi là Jacinto.

Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Tin tức 24h: Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

Chiều nay 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới