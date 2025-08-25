Bão số 5 gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Khoảng 15h chiều ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão vẫn chưa vào hẳn đất liền, khoảng 1-3 tiếng tới sẽ đi thẳng vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên đất liền Nghệ An và Hà Tĩnh gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, sập mái tôn, mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố.

Nguyên nhân khiến tâm bão chưa vào đất liền và cường độ suy giảm khi vào được chuyên gia lý giải là do khi vào đến sát bờ thì bão ma sát với địa hình khiến cường độ suy giảm; đồng thời giai đoạn từ hôm qua đến nay, khu vực bờ biển, ven bờ của khu vực Trung Bộ có mưa nên nhiệt độ giảm, dẫn tới năng lượng cung cấp cho cơn bão bớt đi.

Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, cơn bão có rất nhiều nguy cơ. Đầu tiên là nguy cơ về gió mạnh, đáng lưu ý là hiện tại tâm bão đang di chuyển vào, nên là bao giờ cũng có khoảng thời gian gió lặng và sau đó là gió mạnh.

"Có một khoảng thời gian của mắt bão, khoảng lặng gió đấy không phải là lúc mà gió đã yếu mà là thời gian để vùng tâm bão đi qua và sau đó là gió bão tiếp tục di chuyển vào. Gió mạnh không kém gì thời điểm bão bắt đầu tác động, thậm chí là có khả năng còn mạnh hơn" – ông Hưởng nhấn mạnh. Vì vậy, người dân ở cần hết sức lưu ý thời điểm tâm bão di chuyển vào.

Phố biển Cửa Lò ngập trong bể nước.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đêm nay, ở khu vực từ Nam Nghệ An trở vào đến khu vực Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 11, cấp 12; giật cấp 14, cấp 15.

Khu vực phía Bắc của Nghệ An, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9.

Ở trên biển, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, có thể lên đến cấp 12, giật cấp 14, cấp 15 và sóng cao tiếp tục từ 5 đến 7 m.

Về mưa lớn, trong ngay chiều, đêm nay và đến sáng sớm ngày mai 26/8, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa lớn và lượng mưa nhận định phổ biến từ 150 đến khoảng 200, 300 mm và có nơi trên 500 mm tiếp tục duy trì.

Cùng với đó, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía Tây của tất cả các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị.