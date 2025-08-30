Hà Nội

Xã hội

Trùm giang hồ Vi "ngộ" ở Thanh Hóa bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Vi “ngộ” tiếp tục bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Thanh Hà

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa); đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

vi-ngo-4-17281842-10215080.jpg
Bị can Nguyễn Văn Vi tiếp tục bị khởi tố về tội trốn thuế.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Vi “ngộ” tiếp tục bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

