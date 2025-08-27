Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Trị

Đang dùng máy múc khai thác cát trái phép tại thôn Hưng Lộc (xã Quảng Trạch), Võ Thái Sơn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 27/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thái Sơn (40 tuổi, trú thôn Hưng Lộc, xã Quảng Trạch) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 3/6, cơ quan Công an bắt quả tang Võ Thái Sơn khi đang dùng máy múc khai thác cát tại bãi cát thôn Hưng Lộc, xã Quảng Trạch. Lượng cát này được đưa lên xe ben BKS: 73C-031.56, để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

z6729851600852186240d2561e69b627f8289c8e94db8f-1756273634809104244944.jpg
Đối tượng Võ Thái Sơn làm việc với cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, Võ Thái Sơn không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ nào liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đáng nói, trước đó ngày 13/2/2025, Võ Thái Sơn từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản vì khai thác trái phép nhưng vẫn tái phạm.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

