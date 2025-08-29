Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố ma men đẩy bạn nhậu đến chấn thương sọ não

Khi dùng tay xô đẩy bạn nhậu, Nguyễn Văn Hải (Hà Tĩnh) đã làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.

Hạo Nhiên

Ngày 29/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh xác nhận, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1967, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 14/5, Nguyễn Văn Hải cùng với anh Phan Văn Thiện (SN 1974), anh Phan Văn Thường (SN 1973) và anh Nguyễn Văn Truyền (SN 1991, cùng trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) rủ nhau uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Hải.

imagesthumb49c9822d-fbf9-4e3f-b61a-800a37fcbe95.jpg
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Hải. Ảnh: VKSHT.

Quá trình uống rượu, Hải và anh Thiện xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau nên anh Thiện ra về. Khi anh Thiện đi ra đến sân, thì Hải chạy theo giữ lại, nhưng anh Thiện vẫn kiên quyết đi về nên Hải dùng tay kéo, xô đẩy làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>>Mời độc giả xem thêm video phẫn nộ cha đánh con gái ruột dã man.

(Nguồn: Truyền hình Long An)
#Khởi tố #ma men #đẩy bạn nhậu #chấn thương #sọ não #Công an Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đánh mù mắt người đi đường

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng đi xe máy truy đuổi, vô cớ vây đánh tập thể khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích 41% và mù mắt phải.

Ngày 23/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, 5 bị can bị tạm giam, 2 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng còn lại.

Theo hồ sơ, rạng sáng 16/8, nhóm 10 thiếu niên do Đặng Văn Quang Thảo (15 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu đi xe máy dạo chơi trên đường 2/9, phường Hòa Cường. Khi đến gần khu vực tượng đài, nhóm này bị một số thanh niên lạ mặt ném vỏ chai bia xuống đường, cầm kiếm đe dọa rồi bỏ đi.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Trị

Đang dùng máy múc khai thác cát trái phép tại thôn Hưng Lộc (xã Quảng Trạch), Võ Thái Sơn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thái Sơn (40 tuổi, trú thôn Hưng Lộc, xã Quảng Trạch) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo điều 227 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 3/6, cơ quan Công an bắt quả tang Võ Thái Sơn khi đang dùng máy múc khai thác cát tại bãi cát thôn Hưng Lộc, xã Quảng Trạch. Lượng cát này được đưa lên xe ben BKS: 73C-031.56, để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nóng nhóm đối tượng vô cớ đánh người ở khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không có biển số, đi tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... rồi vô cớ đánh người ở Hà Tĩnh.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng vô cớ đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, ngày 11/7, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, anh Trần Văn Cao (SN 2008, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe mô tô không có biển số hành hung gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới