Khởi tố ma men đẩy bạn nhậu đến chấn thương sọ não

Khi dùng tay xô đẩy bạn nhậu, Nguyễn Văn Hải (Hà Tĩnh) đã làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.

Ngày 29/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh xác nhận, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1967, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 14/5, Nguyễn Văn Hải cùng với anh Phan Văn Thiện (SN 1974), anh Phan Văn Thường (SN 1973) và anh Nguyễn Văn Truyền (SN 1991, cùng trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) rủ nhau uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Hải.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Hải. Ảnh: VKSHT.

Quá trình uống rượu, Hải và anh Thiện xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau nên anh Thiện ra về. Khi anh Thiện đi ra đến sân, thì Hải chạy theo giữ lại, nhưng anh Thiện vẫn kiên quyết đi về nên Hải dùng tay kéo, xô đẩy làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

