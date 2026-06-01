Sơn Tùng M-TP đón tin vui sau 3 ngày phát hành ‘Come my way’

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP vượt 20 triệu lượt xem sau 3 ngày phát hành, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sau khi đạt hơn 16,6 triệu lượt xem trong 48 giờ đầu, MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục vượt mốc 20 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành trên YouTube. Thành tích này giúp sản phẩm duy trì sức hút và trở thành một trong những dự án nhạc Việt được quan tâm nhất những ngày đầu tháng 6.

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung lên tiếng ủng hộ

Không chỉ ghi nhận lượng người xem lớn, "Come my way" còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ sản phẩm mới của đàn em kèm dòng trạng thái hài hước: "Không đăng bị xem là không ủng hộ. Đăng thì bị xem là đu. Chị qua tuổi rồi, chị không quan tâm. Tốt thì chia sẻ, chúc mừng Tùng nhé".

Trong khi đó, ca sĩ Hồng Nhung dành nhiều lời khen cho dự án. Nữ nghệ sĩ cho rằng một số tài năng Việt Nam đang từng bước tạo dấu ấn ở quy mô quốc tế, đồng thời nhắc tới màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga. Cô bày tỏ sự yêu thích đối với sản phẩm và gửi lời chúc mừng tới ê-kíp thực hiện.

Việc Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung cùng chia sẻ MV cho thấy sức hút của dự án đã vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ trẻ vốn gắn bó với Sơn Tùng M-TP nhiều năm qua.

Màn kết hợp với Tyga tạo hiệu ứng thảo luận

Một trong những yếu tố giúp "Come my way" nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi là màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga. Đây cũng là dự án được đầu tư mạnh về hình ảnh, thời trang và định hướng thẩm mỹ theo phong cách quốc tế.

Từ thời điểm công bố màn kết hợp với Tyga đến khi phát hành chính thức, "Come my way" liên tục duy trì độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Sản phẩm tiếp tục cho thấy chiến lược quen thuộc của Sơn Tùng M-TP: biến mỗi lần trở lại thành một sự kiện giải trí được công chúng quan tâm.

Việc nhiều nghệ sĩ chủ động chia sẻ và bình luận về MV cũng góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm. Cuộc thảo luận không chỉ diễn ra trong cộng đồng người hâm mộ mà còn lan sang giới chuyên môn và khán giả đại chúng.

Nối dài chuỗi thành tích trên YouTube

Thành công bước đầu của "Come my way" tiếp tục nối dài chuỗi sản phẩm có sức hút lớn của Sơn Tùng M-TP trên YouTube. Theo số liệu hiển thị trên nền tảng, "Hãy trao cho anh" hiện thu hút 308 triệu lượt xem, "Muộn rồi mà sao còn" đạt 238 triệu lượt xem, trong khi "Có chắc yêu là đây" ghi nhận 192 triệu lượt xem.

Những con số này cho thấy sức hút của Sơn Tùng M-TP được duy trì qua nhiều năm hoạt động. Mỗi lần trở lại, nam ca sĩ đều tạo ra sự chú ý lớn trên các nền tảng số và duy trì khả năng huy động cộng đồng người hâm mộ.

Sau cột mốc 20 triệu lượt xem, điều được quan tâm tiếp theo là liệu "Come my way" có thể tiếp tục giữ nhịp thảo luận và nối dài danh sách các MV trăm triệu lượt xem của Sơn Tùng M-TP trong thời gian tới hay không.

