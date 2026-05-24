‘Come my way’ sẽ là ‘siêu phẩm’ mới của Sơn Tùng M-TP?

Sau “Hãy trao cho anh”, Sơn Tùng M-TP thêm một lần đặt cược vào thị trường quốc tế bằng màn hợp tác cùng rapper Tyga.

Tối 23/5, Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung poster xác nhận màn hợp tác cùng rapper Tyga trong ca khúc mới mang tên “Come my way”, nhanh chóng tạo bàn luận trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch, “Come my way” sẽ phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 28/5. Đây được xem là một trong những dự án đáng chú ý nhất của Sơn Tùng M-TP trong thời gian gần đây khi đánh dấu màn kết hợp giữa ngôi sao hàng đầu Vpop và một rapper nổi tiếng của làng hip-hop Mỹ.

Sơn Tùng M-TP hợp tác với Tyga. Ảnh: Tiền Phong.

Theo Tiền Phong, Tyga là một trong những gương mặt nổi bật của hip-hop Mỹ với loạt bản hit như “Rack city”, “Taste” hay “Loyal”. Rapper sinh năm 1989 nhiều lần góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn và sở hữu lượng người nghe ổn định trên toàn cầu.

Trong khi đó, theo Znews, âm nhạc của Tyga là sự pha trộn giữa hip-hop truyền thống, pop-rap và trap với màu sắc hiện đại, dễ tiếp cận. Một số ca khúc của nam rapper còn mang chất liệu R&B, tạo cảm giác mềm mại, bắt tai và phù hợp với thị hiếu đại chúng.

Sơn Tùng M-TP. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.

Việc Sơn Tùng M-TP lựa chọn Tyga cho lần trở lại này được xem là bước đi có tính toán. Chất nhạc thiên về đại chúng của Tyga được đánh giá phù hợp với định hướng âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi trong nhiều năm qua, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận khán giả quốc tế rộng hơn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng nghệ sĩ quốc tế. Năm 2019, nam ca sĩ từng tạo chú ý với MV “Hãy trao cho anh”, có sự góp mặt của rapper Snoop Dogg và ca sĩ Madison Beer.

MV được ghi hình tại hoang mạc Mojave và vườn quốc gia Joshua Tree ở bang California (Mỹ) — những địa điểm từng xuất hiện trong sản phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, Beyoncé hay Ariana Grande.

Không chỉ gây ấn tượng nhờ phần hình ảnh được đầu tư lớn, “Hãy trao cho anh” còn tạo hiệu ứng bởi giai điệu bắt tai cùng màu sắc âm nhạc mới mẻ. Việc Sơn Tùng đưa chất liệu Latin vào ca khúc từng được xem là bước thử nghiệm táo bạo ở thời điểm đó.

Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg. Ảnh: Người Lao Động.

Sau khi phát hành, “Hãy trao cho anh” nhanh chóng được nhiều nền tảng quốc tế nhắc đến. Tạp chí âm nhạc Billboard từng dành riêng bài viết giới thiệu MV và ghi nhận tốc độ tăng trưởng lượt xem ấn tượng trên YouTube.

Bên cạnh đó, tạp chí hip-hop Mỹ The Source gọi Sơn Tùng M-TP là “hiện tượng châu Á”. Fanpage của World Music Awards từng gọi nam ca sĩ là “hoàng tử pop Việt Nam”, trong khi trang tin Hàn Quốc Star News ví anh với G-Dragon của Việt Nam khi nhắc đến sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ quốc tế ngày càng tăng.​

Quay trở lại với “Come my way”, ngoài yếu tố hợp tác quốc tế, ca khúc mới còn gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau khoảng thời gian khá im ắng trên đường đua âm nhạc. Chính vì vậy, dự án đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả trước ngày phát hành chính thức.

Một điểm đáng chú ý khác là cách Sơn Tùng M-TP xây dựng hình ảnh cho mỗi lần trở lại. Từ “Lạc trôi”, “Hãy trao cho anh” đến “There’s no one at all”, nam ca sĩ thường tạo hiệu ứng truyền thông lớn nhờ chiến lược phát hành được đầu tư bài bản.

Sau hiệu ứng quốc tế từ “Hãy trao cho anh”, “Come my way” tiếp tục được xem là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng dấu ấn toàn cầu của Sơn Tùng M-TP, đồng thời là phép thử mới cho hành trình đưa nhạc Việt tiến gần hơn tới thị trường quốc tế.

