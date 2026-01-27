Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Môi giới mua bán thận, 2 bị cáo lĩnh 10 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, Dương Viết Châu và Nguyễn Quốc Tiến bị Toà án Nhân dân khu vực 1 – Huế tuyên phạt 10 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 27/1, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Dương Viết Châu (SN 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (SN 1995, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, nhận thấy nhu cầu ghép thận của bệnh nhân ngày càng lớn trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu đã nảy sinh ý định môi giới mua bán thận nhằm thu lợi bất chính.

Mỗi khi có người bệnh cần ghép thận, Châu trực tiếp thỏa thuận giá cả, lấy chỉ số HLA của người nhận rồi tìm người bán thận thông qua các đầu mối môi giới. Mỗi trường hợp tìm được người bán thận phù hợp, Châu phải chi từ 70 – 80 triệu đồng tiền “hoa hồng”.

Sau khi trùng khớp chỉ số HLA, Châu tổ chức cho các bên đi khám, xét nghiệm, hoàn thiện hồ sơ dưới hình thức hiến tặng thận để hợp thức hóa thủ tục. Giá mỗi ca ghép được thỏa thuận từ 1 – 1,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, ăn ở, đi lại cho người hiến và thân nhân. Nếu ca ghép thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

0232500-00-16-09still023.jpg
Hại bị cáo tại phiên toàn. Ảnh: Ngọc Minh

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Châu đã thực hiện môi giới mua bán thận cho 2 trường hợp.

Ở vụ thứ nhất, Châu nhận 300 triệu đồng của anh Trương Quang Ngọc (trú tỉnh Ninh Bình) để tìm người bán thận. Tuy nhiên, ca ghép không thực hiện được do không phù hợp chỉ số, Châu cũng không hoàn trả tiền như cam kết, khiến anh Ngọc làm đơn tố cáo.

Ở vụ thứ hai, Châu ký “tờ thỏa thuận” môi giới ghép thận với anh Trần Tứ Hải (trú tỉnh An Giang) giá 1,1 tỷ đồng, đã nhiều lần nhận tiền để lo chi phí. Dù tìm được một số người bán thận, song việc ghép đều không thành do người bán từ chối hoặc không đủ điều kiện sức khỏe.

Trong quá trình phạm tội, Châu thuê Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm, mỗi lần trả công 300.000 đồng. Sau khi Châu bị bắt vì hành vi phạm tội khác, Tiến tiếp tục nhận tiền từ người có nhu cầu ghép thận để đưa người đi khám nhưng không mang lại kết quả, dẫn đến việc các bị hại đồng loạt tố cáo.

Tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Toà án #TP Huế #ghép thận #môi giới #bị cáo

Bài liên quan

Xã hội

Manh mối mới vụ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án. Đồng thời xác định đặc điểm 2 đối tượng gây án.

Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông tin mới về vụ cướp xảy ra tại phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai tại 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra chiều 19/1.

333333.jpg
Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm ở quán cafe ở Vĩnh Long

Đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cafe Hương Trà, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 27/01, trang thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt phá thành công một cơ sở chứa mại dâm trá hình trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/01, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cafe Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Xem chi tiết

Xã hội

"Nữ quái" chiếm đoạt tài sản sa lưới sau 4 tháng trốn nã

Sau 4 tháng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga (TP Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ bị can có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1969, trú tại số 06A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Nguyễn Thị Thu Nga đã thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc và giữ chức vụ Giám đốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới