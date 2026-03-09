Hà Nội

Tùng Vài rực sắc đào, hành trình du xuân vùng biên giá chỉ từ 4 triệu đồng

Tùng Vài thu hút du khách với hoa đào nở muộn, khung cảnh thơ mộng, cùng kiến trúc truyền thống, là nơi lý tưởng trải nghiệm mùa xuân miền núi.

Vân Giang/ Ảnh La Mộc
Nằm ở vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, xã Tùng Vài (trước đây là xã Cao Mã Pờ) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích thiên nhiên hoang sơ của miền núi Đông Bắc. Mỗi độ xuân về, nơi đây như khoác lên mình tấm áo mới khi sắc hoa đào bung nở khắp các triền núi, sườn đồi và bản làng, tạo nên bức tranh mùa xuân vừa rực rỡ vừa bình yên.
Ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển, khí hậu Tùng Vài quanh năm mát mẻ, mùa đông thường kéo dài hơn so với nhiều khu vực khác. Chính điều kiện khí hậu đặc trưng này khiến hoa đào tại Tùng Vài nở muộn, thường kéo dài sang cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến vùng biên để “săn” hoa, khi mùa đào ở nhiều nơi khác đã dần tàn.
Dọc theo những con đường nhỏ uốn lượn quanh sườn núi, từng cây đào cổ thụ bung nở sắc hồng dịu dàng. Trong làn sương mỏng buổi sớm, sắc hoa hòa cùng màu xanh của núi rừng và những lớp núi trập trùng phía xa tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có.
Không chỉ có hoa đào, Tùng Vài còn gây ấn tượng với nhiều loài hoa đặc trưng của vùng cao. Khi xuân về, sắc trắng tinh khôi của hoa mận, màu đỏ rực rỡ của hoa đỗ quyên hay những thảm hoa cải vàng trải dài trên sườn đồi tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc màu.
Giữa khung cảnh ấy, những ngôi nhà trình tường truyền thống của đồng bào vùng cao hiện lên mộc mạc nhưng đầy sức hút. Tường đất vàng nâu, mái ngói âm dương và những hàng rào đá xếp thủ công trở thành nét kiến trúc đặc trưng của vùng cao nguyên đá. Vào mùa hoa, những ngôi nhà này được bao quanh bởi sắc đào và hoa mận, tạo nên khung cảnh bình yên như một bức tranh làng quê miền núi.
Những năm gần đây, Tùng Vài trở thành điểm đến được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến mỗi dịp đầu xuân. Dạo bước dưới những tán đào nở rộ, chụp ảnh giữa thung lũng hoa hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng mang lại cảm giác thư thái hiếm có.
Đến Tùng Vài, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại homestay Núi Hoa, một điểm nghỉ chân mang đậm kiến trúc truyền thống với nhà trình tường và mái ngói âm dương đặc trưng của vùng cao. Không gian mộc mạc cùng khung cảnh thiên nhiên xung quanh giúp du khách dễ dàng hòa mình vào cuộc sống bản địa.
Hiện nay, Tùng Vài thường được đưa vào các hành trình khám phá vùng núi Đông Bắc hoặc tuyến du lịch Tuyên Quang. Một số doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour từ Hà Nội kết hợp tham quan các điểm đến nổi tiếng trong khu vực.
Tour Hà Nội – Tuyên Quang (Khu vực Hà Giang cũ) – Đồng Văn (4 ngày 3 đêm) có giá khoảng 4,2 – 4,5 triệu đồng/khách, đưa du khách khám phá các điểm như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn hay cột cờ Lũng Cú. Ngoài ra, tour khám phá Đông Bắc 5 ngày 4 đêm với giá khoảng 5 – 6 triệu đồng/khách cũng kết hợp tham quan nhiều bản làng vùng cao và các cung đường núi nổi tiếng.
Bên cạnh các tour trọn gói, nhiều du khách lựa chọn du lịch tự túc để có thêm thời gian khám phá Tùng Vài, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương và tận hưởng trọn vẹn mùa hoa.
Không quá đông đúc hay ồn ào, Tùng Vài vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và tĩnh lặng của một vùng biên giới. Chính sự mộc mạc ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, tận hưởng một mùa xuân chậm rãi giữa núi rừng Đông Bắc.
Vân Giang/ Ảnh La Mộc
#Du lịch mùa hoa đào muộn #Khám phá vùng cao Tùng Vài #Thiên nhiên miền núi Đông Bắc #Kiến trúc truyền thống vùng cao #Tour du lịch Tuyên Quang #Khung cảnh làng quê miền núi

