Xã hội

Manh mối mới vụ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án. Đồng thời xác định đặc điểm 2 đối tượng gây án.

Hải Ninh

Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông tin mới về vụ cướp xảy ra tại phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai tại 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra chiều 19/1.

333333.jpg
Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn

Theo đó, sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án.

Cụ thể, sáng 25/1, tại một mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 2 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Chiếc hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu 1,15m, rộng 0,76m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc, miệng hố có 3 đoạn cây gỗ đường kính 9,5cm; chiều dài từ 2 đến 2,5m. Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá, kích thước mỗi tấm dài từ 0,92 m đến 1,02m, rộng 0,226m, dày từ 1,5 cm đến 2cm; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang.

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Trước đó, lúc 16h00’ ngày 19/1, 2 đối tượng mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị bà con nhân dân ai có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan nêu trên kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an qua số điện thoại 113; Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0913.445.996 hoặc Công an xã, phường gần nhất. Cơ quan Công an bảo đảm thông tin của Nhân dân sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

