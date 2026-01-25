Hà Nội

Xã hội

"Nữ quái" chiếm đoạt tài sản sa lưới sau 4 tháng trốn nã

Sau 4 tháng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga (TP Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ bị can có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1969, trú tại số 06A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Nguyễn Thị Thu Nga đã thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc và giữ chức vụ Giám đốc.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bị can Nga đại diện Công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P, Giám đốc Công ty TNHH TMDV, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Chí Thanh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ông T.T.P góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, Công ty của bị can Nga cũng phải góp số vốn tương đương nhưng bị can không thực hiện nghĩa vụ góp vốn, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của ông T.T.P để mua bán xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.

picture1-12.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga tại cơ quan Công an.

Khi ông T.T.P yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận, bị can Nga đưa ra lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.

Ngày 09/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt.

Đến ngày 22/01/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga khi đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
