Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm ở quán cafe ở Vĩnh Long

Đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cafe Hương Trà, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 27/01, trang thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt phá thành công một cơ sở chứa mại dâm trá hình trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/01, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cafe Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan Công an, người nam khai tên D.B.N (SN 1993, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và người phụ nữ khai tên N.T.L (SN 1970, ngụ xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với số tiền 220.000 đồng mỗi lần quan hệ.

Đáng chú ý, quán cà phê trên từng có tiền lệ hoạt động mua bán dâm đã bị triệt xóa, nay tiếp tục hoạt động gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.