Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm ở quán cafe ở Vĩnh Long

Đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cafe Hương Trà, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 27/01, trang thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt phá thành công một cơ sở chứa mại dâm trá hình trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/01, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cafe Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

hoat-dong-mai-dam1-7987.jpg
Ảnh minh hoạ.

Làm việc với cơ quan Công an, người nam khai tên D.B.N (SN 1993, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và người phụ nữ khai tên N.T.L (SN 1970, ngụ xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với số tiền 220.000 đồng mỗi lần quan hệ.

Đáng chú ý, quán cà phê trên từng có tiền lệ hoạt động mua bán dâm đã bị triệt xóa, nay tiếp tục hoạt động gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

#Công an #Vĩnh Long #bắt quả tang #mua bán dâm #quán cafe #trá hình

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê Gia Lai

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa triệt phá tụ điểm mua bán dâm tại Khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku).

Cụ thể, 23h ngày 7/9; các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ kiểm tra khách sạn Ngọc Sê và phát hiện 3 cặp nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm trong 3 căn phòng của khách sạn này.

Qua đấu tranh, 3 khách mua dâm khai nhận đã liên hệ với nhân viên khách sạn để tìm các cô gái hành nghề mại dâm, với giá 2 triệu đồng/người.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt quản lý nhà nghỉ 35 triệu đồng do để xảy ra mua, bán dâm

Một quản lý nhà nghỉ tại phường Tam Hiệp (Đồng Nai) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 35 triệu đồng do có hành vi để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm…

Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội đối với nhà nghỉ Thanh Nguyệt.

Theo đó, nhà nghỉ Thanh Nguyệt (Đ/c: 19B1, Hẻm 30, đường Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do bà Nguyễn Thị Hằng là người đại diện hộ kinh doanh, ông Thân Văn Hưng là người được ủy quyền quản lý, đã có 2 hành vi vi phạm.

Xem chi tiết

Mâu thuẫn mua bán dâm, tài xế xe tải sát hại chủ quán cafe

Sau nhiều giờ truy xét, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ thành công nghi phạm vụ sát hại nữ chủ quán cafe trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Tối 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, thường trú ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vì liên quan đến vụ sát hại nữ chủ quán cà phê trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 3/5, hàng xóm gần quán cafe D.X. trên đường Phạm Hùng (ấp 3, xã Trung An) không thấy chị N.T.D. (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) mở cửa quán để bán. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, chị H.T.H.M. (45 tuổi, ngụ xã Trung An) đến quán để tìm chị D. thì tá hoả phát hiện thi thể chị D. nằm trên nệm, trên người không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền, nên đã trình báo cơ quan công an.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới