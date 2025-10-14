Mở rộng điều tra, bắt thêm 33 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia tiếp tục bắt giữ thêm 33 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 của chuyên án 325L, triệt phá toàn bộ nhóm tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 9/10, lực lượng chức năng hai nước phối hợp triển khai, tiến hành kiểm tra, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trong đó, có 30 đối tượng là người Việt Nam và 3 đối tượng là người nước ngoài.

Ngày 10/10/2025, Ban chuyên án đã đưa 30 đối tượng người Việt Nam về Công an tỉnh Cao Bằng phục vụ công tác điều tra. Đối với 3 đối tượng người nước ngoài, cơ quan chức năng hai nước đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 39 bị can trong nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nêu trên. Việc bắt giữ thêm 33 đối tượng trong giai đoạn 3 tiếp tục khẳng định tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm nói chung, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lực lượng Công an Cao Bằng.

Hiện Trưởng Ban chuyên án 325L đang tập trung chỉ đạo, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

